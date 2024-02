Jahresversammlung des Ehinger Albvereins

Bei der gut besuchten Jahresversammlung der Ortsgruppe Ehingen (Donau) des Schwäbischen Albvereins zeigte Obmann Ulrich Holtz in einer Powerpoint-Darstellung die Entwicklung der Ortsgruppe Ehingen (Donau) und des Hauptvereines.

Die Mitgliederanzahl von derzeit 205 reduziert sich bedauerlicherweise sukzessive und ist auch dem Altersdurchschnitt von ca. 75 Jahren geschuldet. Den im vergangenen Jahr fünf verstorbenen Mitgliedern wurde in einer Schweigeminute gedacht.

Geehrt wurden für 70jährige Mitgliedschaft Hedwig Schaupp und Jürgen Schmid, für 60jährige Mitgliederschaft Gabriele Kramer und Rudolf Kramer.

Die Kassenprüfung ergab eine korrekte und akribisch geführte Arbeit des Kassiers Karl Weber. Die gesamte Vorstandschaft wurde ohne Gegenstimmen entlastet. Aufgrund der guten Kassenlage wurde durch Abstimmung eine Spende von 2000 Euro zugunsten des Hospiz Kirchbierlingen beschlossen.

Die OG Ehingen bietet das ganze Jahr über mittwöchentliche Wanderungen an, sowie Sonderangebote an Tages-, Wochenend- und ganze Wochenwanderungen, die aufgrund der guten Organisation rege angenommen werden. Das Wanderprogramm ist auf der Internetseite des Schwäbischen Albvereins der OG Ehingen (Donau) einzusehen. Wegewarte der Ehinger Ortsgruppe betreuen über 50 km Wanderwege. Auch der Wolfertturm wird an den Öffnungszeiten (siehe Internetseite) durch die OG betreut.