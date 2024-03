Jahresversammlung beim Imkerverein Ehingen

Am Montag, 4. März, hielt der Imkerverein im Hotel/Gasthof Schwanen seine Jahresversammlung ab. Vereinsvorsitzender Leonhard Hauler konnte den 60 anwesenden Mitgliedern von einem guten Bienenjahr 2023 berichten. Nach einer guten Frühjahrsentwicklung erhielten die meisten Imker eine mittlere bis gute Blütenhonigernte. Die Waldhonigerträge bzw. Sommerhonigerträge waren ebenso zufriedenstellend je nach Standort der Bienen. Allerdings haben die Imker 80 Prozent höhere Kosten für die Einfütterung ausgeben müssen, weil die Zuckerpreise so enorm gestiegen sind. Schriftührerin Manuela Braig berichtete ausführlich über die Aktivitäten des Vereins in 2023 mit Imkerfest, Schauschleudern, Monatstreff mit Besichtigung des Bio-Ziegenhofs in Bockighofen, die Ablegerbildung am Lehrbienenstand oder auch die „Imkerliche Hausapotheke“. Der Verein hat jetzt 203 Mitglieder (-4), die 1501 Bienenvölker (-5) halten.

Kassier Martin Mauz verwies in seiner Präsentation mit Ausgaben und Einnahmen auf einen zufriedenstellenden Kassenstand. Was dann in der Entlastung der Vorstandschaft durch Ludwig Griener einstimmig bestätigt wurde.

Ehrungen erhielten dann für ihre langjährige Vereins-Mitgliedschaft Karl Keller aus Niederhofen ( 50 Jahre), Elisabeth Gräter aus Schlechtenfeld (40 Jahre), Josef Zimmermann aus Risstissen(40 Jahre) sowie Christian Hinterreiter aus Öpfingen (25 Jahre).

Für dieses Jahr geplante Aktivitäten sind der Anfängerkurs mit Beginn 06. März, das Schauschleudern am 02. Juni, das Imkerfest am 23. Juni und dann die monatlichen Treffs mit Vorträgen und Schulungen.

Anschließend hielt Frau Annette Schellenberg vom Landschaftserhaltungsverband Alb-Donau-Kreis e.V. ihren Vortrag mit dem Thema „Biotopverbund im Alb-Donau-Kreis“. In zahlreichen Folien und Ausarbeitungen zeigte sie die Biotopvernetzung in unseren Städten und Gemeinden und wie diese Gebiete geschützt, verbunden und auch erweitert werden können. Die Lebensräume und Tierarten in Trockengebieten(auf der Alb) und in Feuchtgebieten(Donau, Schmiech usw.) stehen im Focus. Die Gemeinden sind jetzt aufgefordert ihre Biotope und Schutzflächen zu prüfen, erweitern, pflegen und den Verbund voran zu bringen. Mit richtiger Planung können auch Ökopunkte der Gemeinde und auch Zuschüsse erreicht werden. Dies können Gemeindeflächen wie auch Privatbesitz sein.