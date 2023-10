Jahreskonzert beim MV Reutlingendorf

Immer am ersten Samstag im November veranstaltet der Musikverein „Frohsinn“ Reutlingendorf sein Jahreskonzert. In diesem Jahr ist dies am Samstag, 4. November, um 20 Uhr in der Halle in Obermarchtal.

Eröffnet wird der bunte Konzertabend von der Gemeinschaftsjugendkapelle Reutlingendorf, Zell-Bechingen, Zwiefaltendorf, Obermachtal. Unter der neuen Leitung von Thomas Schwendele spielen die jungen Musikerinnen und Musiker „A good start“ von Luigi di Ghisallo und das beliebte Stück Nessaja, das durch das Musical Tabaluga bekannt wurde.

Danach übernimmt der Musikverein Griesingen, unter der bewährten Leitung von Andreas Braig, die Bühne. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich auf die Stücke wie „The Olympic Spirit“ von John Williams, „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler und „At World´s End“ von Hans Zimmer freuen.

Den letzten Konzertteil gestaltet dann der Musikverein „Frohsinn“ Reutlingendorf. Mit ihrem Dirigenten Bernd Ebe haben die Musikerinnen und Musiker ein vielfältiges Programm erarbeitet. Stücke wie „Puszta“ von Jan van der Rost oder „Voice of Vikings“ von Michael Geisler entführen die Gäste in andere Länder. Aber auch der Klassiker „Music“ von John Miles ist zu hören. Der Marsch „Die Isel“ von Gerald Ranacher rundet das abwechslungsreiche Programm ab.

Die Musikerinnen und Musiker aller drei Orchester freuen sich auf viele Konzertbesucher und einen Abend voller Musik in gemütlicher Runde.