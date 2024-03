Jahreshauptversammlung Schwimmverein Laichingen

Mitte März fand die 52. Jahreshauptversammlung der Schwimmabteilung Laichingen statt. Zum Treffen kamen 20 Vereinsmitglieder und ein Vertreter des Hauptvorstandes des TSV Laichingen. Die Abteilung zählt 125 Mitglieder. Alle Ämter konnten wieder besetzt werden und alle Amtsträger wurden für ihren Dienst im Jahr 2023 einstimmig entlastet.

Die Mitglieder konnten auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurückblicken:

Zum Training treffen sich jeden Montag bis zu 45 Schwimmer, die Kinder und Jugendlichen sind gut motiviert und powern sich im Schwimmbad aus. Es konnte ein Anfängerschwimmkurs durchgeführt werden und sehr viele dieser Kinder konnten zum Abschluss des Kurses schwimmen.

Die Trainerinnen der ersten Gruppe Lisa Manz, Debora Eberhardt und Mia Weber ließen sich zum Junior-Assistent an der Sportschule in Ruit fortbilden, 15 aktive Mitglieder der Abteilung machten den Rettungsschwimmer in Bronze oder Silber.

Im Rückblick erinnerten sich die Schwimmer an die Pool- und Beachparty vor den Sommerferien, an den ganztägigen Ausflug ins Hellensteinbad nach Heidenheim und an das Angebot im Rahmen das Sommerferienprogramms zur Abnahme von verschiedenen Schwimmabzeichen.

Der Dank des Vorstandes ging an alle aktiven Trainer, die sehr verlässlich jeden Montag in der Schwimmhalle stehen und sich dafür einsetzen, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Ausdauer und ihren Schwimmstil verbessern. Martin Kleiß wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Ihm wurde für sein jahrelanges Engagement gedankt: Er hilft schon sehr viele Jahre beim Anfängerschwimmkurs und ist erster Ansprechpartner bei allen handwerklich-praktischen Fragen, wie zum Beispiel beim Festwagenbau. Der Vorstand dankte allen Verantwortlichen für ihr jahrelanges Engagement und ihre Treue zum Verein.