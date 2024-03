Am Samstag 9. März fand im Gasthaus Rössle die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Laichingen statt. Vorstand Thomas Kirschmer konnte16 Mitglieder begrüßen.

In seinem Rückblick auf das Obstjahr 2023 sprach er von einem eher schlechten Jahr. Extrem wechselhafte Bedingungen führten insgesamt zu deutlich unterdurchschnittlichen Erträgen.

Die Aktivitäten des Vereins begannen im März letzten Jahres mit dem Schnitt der städtischen Obstbäume im Lindensteig.

Am 9.Juni folgte ein sehr gelungener Ausflug zur Bundesgartenschau nach Mannheim. Die Fahrt erfolgte gemeinsam mit den Obst- und Gartenbauvereinen aus Merklingen und Machtolsheim, was alle Teilnehmer sehr schätzten und eine Wiederholung in dieser Form empfahlen. Thomas Kirschmer bedankte sich bei Werner Reule aus Merklingen für die gute Organisation des Ausflugs.

Zum Stadtfest im August sorgte unser Verein wieder für den Blumenschmuck der Bühne.

Kassierer Peter Frank trug den Kassenbericht vor, es wurde ein kleiner Gewinn erzielt. Der Mitgliederstand des Vereins beträgt aktuell 97. Im vergangenen Jahr sind 4 Mitglieder verstorben, darunter der langjährige Kassierer Hubert Kindl.

Heinrich Pöhler las den Kassenprüfungsbericht vor. Die Prüfer Alexander Frank und Matthias Wagner bestätigten eine vorbildlich geführte Kasse und es gab keinerlei Beanstandungen. Die Entlastung führte Günter Harscher durch. Alle Vorstandsmitglieder und Ausschussmitglieder wurden einstimmig entlastet.

Bei den Wahlen stellten sich die bisherigen Ausschussmitglieder Hans-Peter Mermi, Achim Düll und Thorsten Bernhard wieder zur Wahl. Sie wurden einstimmig wiedergewählt.

Zur Hauptversammlung im Jahr 2025 ist eine Satzungsänderung vorgesehen. Dabei soll in Zukunft die Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung über einen Bericht in der Schwäbischen Zeitung und in den Laichinger Nachrichten erfolgen.

Für das laufende Jahr sind folgende Veranstaltungen geplant: Für Samstag 8.Juni ist wieder ein gemeinsamer Ausflug mit den Vereinen aus Merklingen und Machtolsheim zur Landesgartenschau in Wangen vorgesehen. Anmeldungen zum Ausflug sind bei Thomas Kirschmer möglich.

Beim Stadtfest wird der Verein wieder die Bühne schmücken. Im Herbst wird Vorstand Thomas Kirschmer wieder Saftpressungen anbieten.

Mit einem gemeinsamen Abendessen dessen Kosten der Verein übernahm, schloss die Versammlung.