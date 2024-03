Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Emerkingen

Die Mitglieder der Einsatzabteilung, der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr, trafen sich am Samstag, 24. Februar, im Gasthaus Hirsch, zur Jahreshauptversammlung. Kommandant Martin Schlecker begrüßt die Versammlung und Bürgermeister Paul Burger. In seinem Bericht erinnert er, an die Aufgaben und Neuerungen des vergangenen Jahres. Unter anderem ist die erste Feuerwehrfrau der Wehr beigetreten. Die Feuerwehrfahr-zeuge wurden auf Digitalfunk umgerüstet. Zusätzlich wurde die Handyalarmierung eingeführt. Zur Überbrückung, bis zur Ersatzbeschaffung des 46 Jahre alten TSF, wurde ein gut erhaltenes Löschfahrzeug ange-schafft. Somit verfügt die 34 Mitglieder zählende Einsatzabteilung aktuell über drei Fahrzeuge.

Ein großer Meilenstein in der Geschichte der Emerkinger Wehr, war die Gründung einer eigenen Jugendfeuerwehr, der vier Mädchen und zwölf Jungs angehöhren.

Für das Jahr 2024, hat sich die Wehr einiges vorgenommen: Umbau des Feuerwehrhauses, sowie ein Feuer-wehrfest, mit Unimog und MB trac Treffen, am 8. September 2024, bei der Römerhalle.

In seinem Grußwort bedankte Bürgermeister Paul Burger sich bei der Wehr für das Geleistete. Nicht zuletzt freute er sich über das gute Gelingen, nach dem Start in die Jugendarbeit, welche zur Gründung der Jugendfeuerwehr Emerkingen führte. Desweiteren bedankte er sich bei der Führung und dem Ausschuss der Feuerwehr für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Im Anschluss wurden die Beförderungen ausgesprochen. Zum Löschmeister wurden befördert Philipp Neubrand, Simon Härle und Moritz Schlecker. Zum Oberfeuerwehrmann wurden befördert Patrick Hummel, Sebastian Lang, Cornelius Schlecker, Marvin Dripke, Markus Grunenberg und Markus Keckeisen. Zum Feuerwehrmann wurden befördert: Marlon Dripke und Florian Schlecker Die Feuerwehrfrau Ines Hinz wurde verpflichtet.

Abschließend gab es noch zwei Ehrungen für langjährig aktive Feuerwehrmänner. Für 25 Jahr Dienst in der Feu-erwehr wurden mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber, Brandmeister Hubert Türk und Hauptfeuerwehrmann Dietmar Schlecker geehrt. Das Schlusswort übernahm der Stellvertretende Kommandant Philipp Neubrand.