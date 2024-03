Jahreshauptversammlung beim MV Ersingen

Vorstand Mark Lintl eröffnete die Versammlung am 9. März, begrüßte aktive und passive Mitglieder, Ehrenmitglieder und Vertreter der örtlichen Vereine. Die Vorstandschaft legte ihre Berichte vor, welche von musikalischen Auftritten, vereinsinternen Ereignissen und Informationen sowie verschiedenen Veranstaltungen des vergangenen Jahrs handelten.

Jugendleiter Johannes Pfetsch berichtete über ein besonderes Ereignis aus dem vergangenen Jahr, dem Zusammenschluss mit Erbach und Dellmensingen zur Gemeinschaftsjugendkapelle Erbach/Dellmensingen/Ersingen, kurz JuKa EDE, wodurch die Jugendarbeit nun zukunftsorientierter aufgestellt ist.

Bei den Wahlen standen die Posten Erster Vorsitzender, Zweite Vorsitzende, Schriftführerin sowie sechs Beisitzerposten zur Wahl. Erster Vorsitzender Mark Lintl und Schriftführerin Bettina Mann wurden für zwei weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt. Zweite Vorsitzende Vanessa Weishaupt wurde auf ein weiteres Jahr einstimmig gewählt. Die Beisitzer Helmut Pfetsch, Jonas Wanner und Benedikt Hermann wurden ebenfalls für zwei weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt. Neu ins Gremium wurden die Beisitzer Patrick Heinkel, Marco Heinkel und Benjamin Asal, jeweils für zwei Jahre gewählt. Paulina Vogel schied nach einem Jahr als Beisitzerin aus dem Gremium aus. Mark Lintl bedankte sich im Namen des Vereins für ihr Engagement im letzten Jahr, insbesondere was die Organisation von musikalischen Aushilfen und die Bemühungen um eine schöne Dekoration zu verschiedenen Veranstaltungen anging. Da sie verhindert war, wurde ihr eine kleine Aufmerksamkeit nachgereicht.

Mark Lintl nahm die Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder vor und sprach Dank und Anerkennung im Namen des Vereins aus. Für 50 jährige Vereinstreue ehrte er Werner Heinkel, Johanna Samarelli und Wilfried Gerster. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ gab der Vorstand einen Ausblick auf anstehende Termine und Vorhaben des Vereins. So auch das kommende Maifest, welches dieses Jahr vom 27.04. - 01.05.2024 stattfindet. Zudem sei ein regelmäßiger Musikerstammtisch zur Stärkung der Kameradschaft geplant.