Ein Unbekannter hat in einen Schrottcontainer am Sportplatz in Ingstetten mehrere Fässer mit Altöl gekippt. Als das Abfuhrunternehmen am vergangenen Montagabend den Container abholen und aufladen wollte, flossen etwa 200 Liter Öl auf den Schotter des Parkplatzes sowie in das umliegende Gras. Dies teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Zusätzlich wurde die Feuerwehr alarmiert. Sie baggerte zusammen mit der Containerfirma die Erde aus, in die das Öl gesickert war. Der Erdboden wird nun fachmännisch entsorgt, erklärt die Polizei.

Über die Schadenshöhe sowie den Verursacher ist im Moment nichts bekannt. Die Gewerbe/Umwelt-Abteilung der Polizei ermittelt aktuell und sucht nach Zeugen, die gesehen haben könnten, wer unerlaubt am Container zugange war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Schelklingen telefonisch unter 07394/933880 entgegen.