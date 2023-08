Neue Windräder für Ingstetten

Sechs neue Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 170 Metern sollen bei Ingstetten errichtet werden und die bestehenden fünf Windräder mit einer Nabenhöhe von 70 Metern ersetzen. Für dieses geplante Repowering, das voraussichtlich im kommenden Frühjahr stattfindet, interessierten sich die hiesigen Grünen–Abgeordneten aus Bundes– und Landtag. Marcel Emmerich und Michael Joukov trafen sich mit den Investoren. Das sind die EnBW (Energie Baden–Württemberg) für zwei künftige Windräder und der jetzige Betreiber „Qualitas Energy Service“ für die restlichen vier. Beide Unternehmen hatten Interesse an der weiteren Nutzung der Vorrangfläche und taten sich auf Anregung des Regierungspräsidiums zusammen.

Eine Anschlussleitung muss von Schelklingen nach Laichingen gebaut werden. Daran können sich die geplanten PV–Freiflächenanlagen ebenfalls anschließen lassen. Am Vortag dieses Treffens reichten die Investoren ihr Baugesuch beim Landratsamt ein. Das Verfahren geschieht in beschleunigter Weise nach Paragraf 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz (Wind–BG). Der zulässige Schattenwurf von acht Stunden wird freiwillig auf vier Stunden reduziert, sagte Projektleiter Michael Pflaum von der EnBW Energie. Bei Qualitas Energy leitet Nigel Nyirenda das Projekt und verweist auf den Abstand der Anlagen zum Ort. Aus den bisher 800 Metern werden mehr als 900 Meter. Als finanziellen Anreiz für die Städte Schelklingen und Münsingen wollen die Investoren eine Kommunalabgabe in Höhe von 170.000 Euro bezahlen. Die neuen Windräder benötigen ein 26 Quadratmeter großes Fundament, das drei Meter tief in den Boden reicht.

Die jetzigen Anlagen liefern Strom für 800 Haushalte, sagte der Technische Betriebsleiter der Qualitas, Benedikt Schalk, und beeindruckte mit der Antwort zu den neuen Anlagen. Da dürfe der Multiplikator 25 angesetzt werden. Schalk hat die Aufgabe seit einem Dreivierteljahr inne. Firmensitz ist Berlin. Jährlich einmal besuche der Technische Betriebsleiter, der für 50 Windparks bundesweit zuständig ist, persönlich den in Ingstetten. Bei Problemen werden Monteure aus der Region beauftragt. Beim Vor–Ort–Treffen zeigte sich sofort beim Verlassen des Autos ein Problem durch ein unangenehm lautes Geräusch.

Doch der Lärm stammt gar nicht von der Windradtechnik, wie Michael Joukov erkannte, sondern von der Mobilfunkanlage am Turm, die wegen der Vibrationen klappert, weil es an einer entsprechenden Dämmung mangeln soll. Manche hören dieses Geräusch im Ort, räumte Ortsvorsteher Dieter Schmucker ein, der wie Bürgermeister Ulrich Ruckh anwesend war. Nach Neustart der Anlage fiel das Geräusch geringer aus. Ortsvorsteher Schmucker hätte die „repowerten“ Windräder gerne noch weiter vom Ort entfernt als derzeit geplant. Bleibt abzuwarten, ob sich die Ortschaft diesbezüglich in das Baugenehmigungsverfahren einbringt. Schmucker ließ diese Frage am Donnerstag offen, nachdem er zuvor an die grundsätzliche Zuneigung der Ingstetter zur Windenergie erinnert hatte. Der Ortsvorsteher äußerte sich im Rückblick kritisch zur Flächenwahl, wegen der Windrichtung hätte eine Fläche östlich der Ortschaft für den Windpark gewählt werden sollen. Die jetzige Vorrangfläche wird weiterhin genutzt, erinnerte Bürgermeister Ruckh.

Die bestehenden Windräder haben nach mehr als 20 Jahren Betriebszeit ihre in Deutschland übliche Lebensdauer erreicht. Sie sollen abgebaut und recycelt oder bei Interesse verkauft werden. Genau konnte das Projektmanagerin Ann–Kathrin Eitel auf Nachfrage der SZ nicht sagen. Sollten sie wiederverwendet werden, bedürfe dies eines Weiterbetriebsgutachtens, erklärt sie.

Ulrich Ruckh sprach den ehemaligen Truppenübungsplatz an, ob Windräder dort möglich wären. Joukov sagte, er sei grundsätzlich dafür offen, aber Investoren wären abgeneigt, wenn mögliche Kampfmittel zu beseitigen wären. Der Regionalverband Donau–Iller habe früher zu spärlich Flächen ausgewiesen, erinnerte Joukov. Eine davon ist der Pfifferlingsberg zwischen Schelklingen und Altheim. Doch die Bundeswehr macht hier wegen des Flugplatzes in Laupheim und der Flugschneise von ihrem Vetorecht Gebrauch.

Für den Landtagsabgeordneten Joukov war es sein fünfter Besuch an den Ingstetter Windrädern. Hier sei er erstmals mit einem Windpark in Berührung gekommen, der zudem von der Bürgerschaft getragen wird. Joukov wohnte damals in Magolsheim, wo er als Flüchtling aus Russland untergebracht war. Beim jetzigen Treffen rekapitulierte er den Leitspruch des damaligen Genossenschaftsvorsitzenden bei der Einweihung: „Denkt daran, Genossen, der Wind ist kostenlos, den gibt der Gott uns bald reichlich in den Schoß.“ Für Joukov ging es an diesem Tag der parlamentarischen Sommerpause zurück an den Computer. Marcel Emmerich, der an das Ziel der CO2–Neutralität bis zum Jahr 2045 erinnerte, fuhr weiter zu einem Termin auf dem Schirmerhof in Ehingen–Deppenhausen.