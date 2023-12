Ingstetter bringen „Opa, es reicht“ auf die Bühne

Opas und ihre lustigen Umtriebe stehen heuer bei Theateraufführungen im Bereich der Stadt Schelklingen hoch im Kurs. Hieß das Stück in der Kernstadt unlängst „Traue keinem Opa“ aus der Feder von Peter Adam, so haben die Theaterdarsteller in Ingstetten die Komödie „Opa, es reicht“ von Bernd Gombold ausgewählt, die unter der bewährten Regie von Ludwig Nüssle ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag bis Mitte Januar in zwölf Vorstellungen aufgeführt wird.

In die Rolle des Ingstetter Opa schlüpft Theaterurgestein Kurt Lendler. Er hat in Petra Lang sogar eine Oma an seiner Seite. Deshalb wird das Leben auf dem Bauernhof nicht allein durch Opas Streiche, sondern eben auch durch Omas Gebrechen durcheinander gebracht. Oma legt dadurch sogar einen Versicherungsvertreter (Heiko Ziegler) lahm.

Sohn Paul (Gunter Kiem) und seine zweite Ehefrau (Theresa Dorm), die dem Schwiegervater seinen Wohlstand neidet, müssen sich noch mit den Kapriolen herumschlagen, die im Zusammenhang mit ihrer Tochter Silvi (Alisa Schubauer) entstehen. Nachwuchs bahnt sich an. Silvis Freund (Martin Baumann) vermittelt aber den Eindruck, ein Mafioso zu sein. Als wäre nicht schon für genug Chaos gesorgt, strandet noch ein Ehepaar (Christoph Gaus, Bianca Gaus) auf dem Bauernhof. Unfreiwillig müssen die Hochdeutschen einige Tage ihres Urlaubs bei der schwäbischen Familie verbringen. Die Komödie in drei Akten spielt zuerst in der Stube und nach einer Umbaupause auf dem Hof. Als Souffleuse fungiert Angelika Boßner. Anfang Oktober starteten die Probenarbeit. Für das passende Aussehen der Darsteller sorgen in der Maske Emma Gaus und Mona Simmendinger. In der Technik wirken Magnus Frankenhauser, Jan Gaus, Sven Gaus, Manuel Hack, Markus Mayer und Thomas Manz mit.

Auch ein Vorstück gibt es, bei dem Nachwuchsakteure erste Theaterluft schnuppern. Bei „Emmer dia Beamte“ wirkt Felix Gaus mit den Neulingen Miriam Frankenhauser und David Klöble in einer Szene auf dem Standesbeamt mit.

Traditionell ehren die Ingstetter Theaterleute, die sich aus Mitgliedern von TSV 1958, Albverein und Gesangverein zusammensetzen, langjährige Akteure und tatkräftige Helfer. Seit 25 Jahren unterstützt Peter Gaus das Theatertreiben inzwischen mit der Pflege des Internetauftritts. Für 15 Jahre als Bühnendarsteller wird Heiko Ziegler geehrt. In dieser Saison bringt es Regisseur Ludwig Nüssle auf zehn Jahre in den Diensten des Ingstetter Theaters.

Karten können unter www.theater-ingstetten.de reserviert werden. Fünf der zwölf Vorstellungen sind aber bereits ausverkauft. Interessierte müssen sich sputen. Kartenbestellungen sind an Donnerstagen von 18 bis 19 Uhr auch telefonisch unter 07384/6452 möglich. Karten fürs Theater in der Heinrich-Bebel-Halle kosten zwölf Euro, Tickets für die Hauptprobe am Nachmittag des 24. Dezember, bei der vorwiegend Kinder angesprochen sind, kosten zwei Euro für KInder und Erwachsene zahlen fünf Euro.