1150 Euro für Naturprojekt des Ortschaftsrates

1150 Euro von den Kunden der „regionah Energie“ gehen an die Ortsverwaltung Ingstetten für das Umweltprojekt zur bereits erfolgten Gestaltung der Grünfläche gegenüber des Backhauses. Hier haben Ortsvorsteher Dieter Schmucker und die Ortschaftsratsmitglieder mit Freiwilligen einen naturnahen Treffpunkt gezaubert, der Menschen Muße und Entspannung bringen mag, aber auch Insekten und Bienen eine Freude bereitet. Hier grünt und blüht es, hier summt und brummt es. Der Platz kombiniert Umweltschutz und Heimatgeschichte.

Zwischen Staudenbeeten, Schwalbenhaus und großzügiger Sitzbank stehen, wie berichtet, Nachbildungen von zwei bedeutenden Personen, die mit Ingstetten eng verbunden sind: Der Humanist und Dichter Heinrich Bebel (1472/73—1518) und der Opernsänger und Komponisten Georg Stiegele (1819—1868), der den Künstlernamen Giorgio Stigelli trug. Für diese Arbeiten zeichnet der Justinger Markus Kempf mit seinem Unternehmen „Alles Blech“ verantwortlich, der als Engagierter in der Heimatpflege auf der Schelklinger Alb ebenfalls bekannt ist und diese Figuren zum Selbstkostenpreis schuf. Sie bilden mit den Personen in Justingen auf dem Hülenplatz eine geschmackvolle Einheit. Markus Kempf war bei der Scheckübergabe am Dienstagvormittag dabei, ebenso Hans Frölich aus Bernstadt, der das Schwalbenhaus geplant und beim Bernstädter Zimmerer Baur und Metallbauer Schmidt fertigen ließ. Auch Frölich ist Naturschutz sehr wichtig, teilte er mit.

Gesellschafter und Vertriebsmitarbeiter Siegbert Schmuker und Geschäftsfeldentwicklerin Lisa Rösch vertraten die „regionah Energie“ mit Sitz in Munderkingen, die vom Ingstetter Helmut Gaus mit einem Geschäftspartner gegründet wurde. Wer dort den Plus–Tarif nimmt, bezahlt automatisch einen halben Cent pro Kilowattstunde mehr. Diese durchschnittlich 20 bis 30 Euro pro Haushalt und Jahr langen im Spendentopf zugunsten von zwei, drei „Plus–Projekten“. Zum Beispiel wurde jetzt zum Spendenjahr 2022 auch ein Projekt in Münsingen gefördert. In der Vergangenheit ging eine Spende an einen Umweltverband, der Neupflanzungen von Schwarzpappeln an der Donau vornahm. Siegbert Schmuker stammt ebenfalls aus Ingstetten und wusste daher von dem Umweltprojekt des Ortschaftsrates in dem Albort an der Durchgangsstraße. Projektleiter können sich auch selbst bewerben. Die Kunden dürften per Abstimmung die Empfänger bestimmen, heißt es. Diese Energiegesellschaft ist in Baden–Württemberg und Bayrisch–Schwaben aktiv, erklärt Siegbert Schmuker.

Die Schaffer in Ingstetten haben ihre Anregungen übrigens in der Stadt Bad Saulgau geholt, deren Leitlinie „Artenreich statt Einheitsgrün“ ist. Die Platzgestaltung hat die Ortsverwaltung aus ihren Verfügungsmitteln bisher mehr als 6000 Euro gekostet. Wünsche sind noch offen. Spontan sagte Ortsvorsteher Schmucker eine Sitzbank zum Tisch wäre seiner Meinung nach noch wünschenswert. So könnten Einheimische, Wanderer und Radler beim Pause machen voll auf ihre Kosten kommen. Zwei Radanlehnbügel für Fahrräder sind bereits vorhanden. Von einer Ebike–Station ist nichts zu sehen.