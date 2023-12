Der 5. Dezember, so betont es Bürgermeister Markus Häußler, wird in Illerkirchberg wohl noch viele Jahre ein Tag der Trauer sein. Vor einem Jahr wurde an genau diesem Tag nämlich die 14-jährige Ece auf dem Weg zur Schule in Oberkirchberg erstochen, ihre 13 Jahre alte Freundin überlebte die Messerattacke eines Aylbewerbers aus Eritrea mit schweren Verletzungen. Inzwischen ist der Täter verurteilt, die Gemeinde aber fand nur schwer zur Ruhe.

Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten und so eine kleine Gemeinde wie Illerkirchberg ist für so etwas vor allem personell nicht ausgelegt. Markus Häußler

Lange hielt der Medienrummel um die Tat noch an. Für die Mitarbeiter im Rathaus sei es eine herausfordernde Zeit gewesen. „Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten und so eine kleine Gemeinde wie Illerkirchberg ist für so etwas vor allem personell nicht ausgelegt“, so Bürgermeister Häußler. Anfangs habe er noch versucht, den Anfragen irgendwie gerecht zu werden. Doch es wurden von Stunde zu Stunde mehr.

Zeit zu Trauern gab es auch für die Bürger lange nicht. Gruppierungen wie der Dritte Weg oder Parteivertreter der AfD hatten wenige Tage nach der Messerattacke zu Kundgebungen aufgerufen, welche die Asylpolitik Deutschlands thematisierten. Auch in sozialen Netzwerken sowie in Kommentarspalten der Presse habe sich „der Hass entladen“, so Häußler. Doch die Bürger von Illerkirchberg, so betont Häußler, hätten sich klar gegen derartige Hetze positioniert.

Bürgerdialog zum Austausch angeboten

Die Messerattacke hatte Ängste und Sorgen unter den Bürgern ausgelöst. Doch die habe man von Anfang an ernst genommen, versucht, entsprechende Plattformen dafür anzubieten. Wie etwa einen Bürgerdialog, in dem auch Vertreter regionaler und landesweiter Behörden vertreten waren. „Das war wichtig, den Bürgern dort Rede und Antwort zu stehen“, so Häußler rückblickend.

Herausfordernd sei der Kampf gegen das Gerücht gewesen, es habe bereits vor der Messerattacke Übergriffe auf Frauen und sogar Kinder im Ort gegeben. „So etwas wurde aber bis dahin nie an mich herangetragen. Auch meine Mitarbeiter hatten davon nichts gehört. Und was kann man mehr tun, als herumzufragen und herausfinden, ob das stimmt“, sagt Illerkirchbergs Bürgermeister. Derartige Gerüchte seien spätestens dann verstummt, als das eigentliche Motiv des Täters, sich an den Mitarbeitern der Ausländeramt „zu rächen“, bekannt wurde. Denen nämlich gab er die Schuld daran, dass sein Leben verpfuscht sei, weil er ohne fehlendes Reisedokument nicht ausreisen konnte.

Sicherheitsdienst seit Tat dauerhaft im Ausländeramt

Im Landratsamt Alb-Donau-Kreis war das Entsetzen groß darüber, als klar wurde, dass der Angriff eigentlich den Kollegen im Ausländeramt gegolten hatte. Das Sicherheitsgefühl habe deutlich gelitten, seither ist laut Sprecherin Daniela Baumann dauerhaft ein Sicherheitsdienst vor Ort, zudem müsse immer wieder die Polizei gerufen werden, weil Gespräche emotional werden oder bei den Asylbewerbern die Stimmung kippt. Um hier gleichzeitig mehr Sicherheit und bessere Arbeitsplätze, aber auch mehr Kundenorientierung und Servicequalität zu schaffen, plant das Landratsamt deshalb, den Eingangsbereich umzubauen.

Noch immer, so Häußler, sei es ein Prozess, das Geschehene in Illerkirchberg zu verarbeiten. Und zu akzeptieren, dass Illerkirchberg damit gleich zum zweiten Mal Tatort eines Verbrechens durch Asylbewerber wurde. Denn bereits 2019 löste die Gruppenvergewaltigung eines Mädchens in einer Gemeinschaftsunterkunft in Illerkirchberg Erschütterung aus.

Arbeitsgruppe will Platz gestalten

Beide Unterkünfte, sowohl die, in der die Vergewaltigung stattgefunden hatte, als auch jene, in der der Messerangreifer vom 5. Dezember 2022 wohnte, wurden inzwischen abgerissen. An letzterer Stelle wachsen zwischenzeitlich Blumen, eine Wiese wurde auf der Fläche der ehemaligen Unterkunft gesät. „Was dort in Zukunft einmal entstehen soll, darüber wird eine Arbeitsgruppe aus Bürgern und Gemeinderat sich nun Gedanken machen. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis klar ist, was dort entwickelt werden soll“, erklärt Illerkirchbergs Bürgermeister. Sowieso hätte die Flüchtlingsunterkunft dort irgendwann abgerissen werden sollen. Aufgrund der Messerattacke ging es hier dann doch schneller als vielleicht einst geplant.

Mit Blick auf den Jahrestag am 5. Dezember ist Häußler heute vor allem stolz auf seine 5000-Einwohner-Gemeinde, dass sie „trotz Trauer, Leid und vielleicht auch Wut es geschafft hat, den Frieden in der Gemeinde zu wahren und sich gegen Hass und Hetze zu stellen.“

Am 5. Dezember jedenfalls, dem traurigen Jahrestag der Messerattacke, werden Bürger in Illerkirchberg die Möglichkeit erhalten, erneut zu trauern und innezuhalten. Die Kirche in Oberkirchberg, so berichtet Bürgermeister Häußler, wird den ganzen Tag geöffnet sein. Bereits um 7.25 Uhr, dem Tatzeitpunkt, sollen Kirchenglocken läuten und an die Tat erinnern, abends findet eine Gedenkveranstaltung für die Bürger statt.