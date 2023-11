Wenn sich Bürgermeister und Pfarrer an die Gurgel gehen

Mit dem Lustspiel „Zwei wie Hund und Katz“, feierte die Theatergruppe Hundersingen am vergangenen Samstag Abend eine glänzende Premiere. In dem Dreiakter von Bernd Gombold waren Irrungen und Wirrungen, gepaart mit witzigen Pointen und auch derben Sprüchen das Salz in der Suppe. Verdienter Beifall war der Lohn für die Akteure, die alle ihre Rollen optimal ausfüllten. Es lohnt sich also, das Laienschauspiel, das noch zweimal aufgeführt wird, zu besuchen.

Zwei alte Dragoner, Opa Wilhelm (Harald Reiner) und Knecht Karl (Josef Bischofberger), ziehen im Hintergrund in dem oberschwäbischen Dorf an der Donau die Fäden und beobachten, wie sich der Nachbarschaftsstreit zwischen Bürgermeister Johannes Restle (Andreas Rauch) und Ortspfarrer Sebastian (Thomas Buzengeiger) entwickelt. Da sorgt Opa Wilhelm mit einer „grandiosen Idee“ dafür, dass die beiden Streithähne unverhofft wieder zueinander finden, obwohl der selbstherrliche Bürgermeister einen Brunnen mit seinem Konterfei zur 1200-Jahrfeier errichten ließ. Doch ein angebliches Wunder stürzt am Ende die Gemeinde in den finanziellen Abgrund. Das ist der Stoff, aus dem das Lustspiel „Zwei wie Hund und Katz“ gestrickt ist.

Der Streit wird mit viel Diplomatie begleitet. Während die dusslige Magd Lina (Priska Spohn) die Interessen des Schultes an den Pfarrer überbringen muss, ist dessen angestaubte Haushälterin Hedwig (Christine Bühler) die „Diplomatin“ des Pfarrers. „Dia zwoi Simpel sollten sich besser auf die 1200-Jahrfeier konzentrieren“, so die Dragoner. Dazu hatte auch schon Feuerwehrkommandant Gustav (Daniel Kujundzic) seine Forderungen angemeldet. Aber mitten in die Streitereien des Bürgermeisters, der mal wieder eine deftige Abreibung seiner Frau Erne (Corina Streich) überstehen muss, stehen die Feriengäste Klothilde und Knut Sonnenschein (Heidi Lehmann und Patrick Moll) in der Stube. Er wurde wie ein Schoßhund gehalten, während sie nach Höherem strebte. Also muss dem armen Kerl geholfen werden. Nach einem Heustockaufenthalt gab's einen derben Absturz für Knutchen. Doch anstatt seine „Verletzungen“ auskurieren zu lassen, flößt man dem Kerl Wasser aus dem Brunnen des Bürgermeisters ein und siehe da, er ist geheilt. „Der Herrgott weiß halt, wer die Seinen sind“, so das Stoßgebet des Bürgermeisters, der schon die Geldscheine vor seinen Augen sieht. Den Geldregen durch das Heilwasser will der Pfarrer aber seinem Erzfeind nicht überlassen und so werden aus Feinden auf einmal Freunde.

Die 1200-Jahrfeier kann kommen. Geld ist genug da. Nein, kein Fest, eine Gala muss es ein. Mit Opernstar. Den zaubert dann auch wieder Opa Wilhelm aus dem Hut, denn seine Nichte Bärbel Restle (Sara Hinderhofer) hat einen Musikstudenten (Denny Lehmann) als Freund, der sicher auch singen kann. „Guiseppi Parmesani“ wird präsentiert und verpflichtet und das mit fürstlicher Gage. Alles läuft nach Plan. Das Wasser findet reißenden Absatz, doch Knutchen kann nicht dichthalten. Selbst Landeschef „Kretsche“ schickte danach seine Inspektorin Lea Lachmann (Patricia Spöcker) in das Dorf. Doch sie ist eher dem Most zugetan, ohne zu wissen, was das für Auswirkungen haben kann.

Das herrliche Bühnenbild stammt von Josefine Grüzner. Michael Weiß ist zuständig für den Bühnenbau/Requisite und Ton und Technik lag in den Händen von Achim Wiedenmann. Maske Jutta Fluhr und Elisabeth Thurig. Souffleuse Selina Ströhle.

Gespielt wird nochmals am 1. und 2. Januar, jeweils um 20 Uhr in der Hundersinger Buwenburghalle. Vorverkauf täglich ab 17 Uhr: Annika Widmann, Telefon 0173/3180738, und Thomas Hiller, Telefon 0162/2659207.