Vermessungsarbeiten zwischen Hundersingen und Binzwangen

Das Landratsamt Biberach plant einen neuen Geh- und Radweg zwischen Hundersingen und Binzwangen entlang der K 8261/K 7553. Um ordnungsgemäß planen zu können, muss vorab ein Teilbereich zwischen Hundersingen bis zum Talhof vermessen werden.

Die Vermessungsarbeiten werden ab Montag, 25. September, durch das Vermessungsamt des Landratsamts Biberach durchgeführt. Für die Arbeiten müssen auch private Grundstücke entlang der Kreisstraße betreten werden. Durch die Arbeiten entstehen keine Schäden an den Grundstücken. Rückfragen im Zusammenhang mit den Vermessungsarbeiten werden durch den Leiter des Straßenamts, Gunnar Volz, telefonisch unter 07351 526821 oder per E-Mail an [email protected] beantwortet.