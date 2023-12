Vor kurzem wurde die Hundersinger Privat-Brauerei der Familie Bischofberger als die kleinste im Kreis Sigmaringen bezeichnet. Doch mit der Geschichte kann es wohl niemand aufnehmen, denn schon seit dem Jahr 1716 wird im „Adler“ in Hundersingen Bier gebraut. Damit das auch in Zukunft so bleibt, wurde nun in die Generalsanierung des Sudhauses investiert und so kann die Brauerei mit dem Gasthof „Adler“ in elfter Generation weitergeführt werden. Zum offiziellen Abschluss der Sanierung und Inbetriebnahme hat die Familie Bischofberger kürzlich zu einer kleinen Besichtigung des Sudhauses eingeladen.

Gasthof bietet 19 Fremdenzimmer

Der Brauerei-Gasthof „Adler“ in Hundersingen bietet derzeit Platz für 100 Gäste und hat 19 Fremdenzimmer. In der hauseigenen Brauerei werden zudem sämtliche gängige Biersorten wie Spezial, Pils, Hefeweizen sowie Zwickel- und Roggenbier hergestellt. 90 Prozent werden in Flaschen abgefüllt, der Rest wird als Fassbier in der Gaststätte verbraucht. Dazu kommt noch ein Getränkeheimdienst, den vor allem Privatkunden nutzen, so Seniorchef Anton Bischofberger.

Bevölkerung schätzt Regionalität

Obwohl ständig in die Brauerei und in den Gasthof investiert wurde, stellte sich doch die Frage, wie es mit der eigenen Bierherstellung weitergehen soll. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass das Sudhaus einer größeren Generalsanierung unterzogen werden musste, um den Fortbestand der Brauerei zu sichern.

„Ein Grund, hier richtig Geld in die Hand zu nehmen, war der, dass die kleineren, regionalen Brauereien mit ihren Produkten wieder an Stellenwert bei der Bevölkerung gewonnen haben“, so Anton Bischofberger. Dazu gehört für ihn auch die Verwendung von heimischen Produkten bei der Bierherstellung wie der Braugerste oder auch des Tettnanger Hopfens.

Über 300 Jahre Brauerei

Schon im Jahr 1680 bekam Hans Bischofberger vom Kloster Heiligkreuztal den „Adler“ als Pachtgut zur Bewirtschaftung übertragen. 1716 wurde seinem Enkel Hans Jakob Bischofberger die Tafelgerechtigkeit zum „Schwarzen Adler“ übertragen. Er war es dann auch, der in einem Nebengebäude eine Brauerei eingerichtet hat. Somit wird in Hundersingen seit nunmehr über 300 Jahren Bier gebraut.

Brauerei wird in elfter Generation geführt

In neunter Generation wagten seine Eltern nach dem Krieg einen Neustart und betrieben die Brauerei, die Gaststätte und auch eine Landwirtschaft. Im Jahr 1966 folgte der Bau des jetzigen Brauereigebäudes, ein Jahr später begann Seniorchef Anton Bischofberger die Lehre als Bierbrauer im väterlichen Betrieb mit anschließender Meisterprüfung.

1992 erfolgte ein weiterer Umbau. Parallel dazu erlernte sein Sohn Andreas das Brauereihandwerk in der Sigmaringer Zollerhofbrauerei. Er führt die Brauerei seit 1999 in elfter Generation. Vor allem galt sein Augenmerk der Modernisierung der Heizungsanlage und der regenerativen Energiegewinnung. „Die 200.000 Euro, die wir in Photovoltaik- und Solaranlagen investiert haben, machen es möglich, dass wir stromunabhängig geworden sind“, so Andreas Bischofberger. Die größte Investition war nun seit 2011 die Generalsanierung des Sudhauses.

Weitere Pläne für die Zukunft

Dabei wurde auch eine neue Sudpfanne eingebaut und auf Dampf umgestellt sowie die gesamte Elektronik erneuert und die Automatisierung individuell auf den Betrieb abgestellt. Als nächstes wollen er und sein Vater Anton sich der Kältetechnik in der Brauerei widmen. Hier soll auf den Gebrauch von natürlichen Kühlmitteln umgestellt werden. Auch ein eine PV-Anlage für die restlichen Dächer sei in Planung.

Brauerei denkt über Zuschussprogramme nach

Schon vor zwei Jahren sei die Familie Bischofberger bei der Gemeindeverwaltung vorstellig geworden, um sich über Möglichkeiten einer Förderung über das Leader-Programm zu informieren. „Genau so ein Projekt passt in dieses regionale Zuschussprogramm“, sagt Bürgermeister Magnus Hoppe.

Man könne stolz sein, solch eine Traditions-Brauerei im Ort zu haben, so Hoppe. „Ich danke der Familie Bischofberger für ihr Engagement und Mut, so dass es auch in elfter Generation mit der Brauerei weiter geht. Mit ihrem vorausschauenden Blick bin ich mir sicher, dass wir noch lange Freude am Brauerei-Gasthof ,Adler’ haben werden“, so Hoppe. „In Zeiten des Wirtshaussterbens ist der ,Adler' in Hundersingen ein Gewinn für die ganze Region“, so der ehemalige Bürgermeister Lothar Mennig.