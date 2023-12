Ehrennadel des Landes für Ralf Hepp

Herbertingens Bürgermeister Magnus Hoppe durfte im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann kürzlich im Jahreskonzert des Musikvereins Hundersingen-Beuren eine nicht alltägliche Ehrung an Ralf Hepp überreichen. Der rührige Musikant hat für langjährige Verdienste im Ehrenamt, explizit in der Jugendarbeit, die Ehrennadel des Landes Baden-Württembergs mit Ehrenurkunde erhalten. Beim letztjährigen Jahreskonzert gab es schon die Fördermedaille des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg in Gold mit einem Diamanten für 25 Jahre Jugendleitertätigkeit, sagt er stolz. „Musik verbindet Generationen“, sagte der Ausgezeichnete - und das solle auch so bleiben.

Im März 1995 wurde Ralf Hepp erstmals zum Jugendleiter des Musikvereins Hundersingen gewählt. Er hat das Amt damals von Daniela Stehle übernommen, seither hat sich sehr viel in Sachen Jugendarbeit verändert, schildert Ralf Hepp die Entwicklung. Im Team haben wir, so Hepp weiter, ein schlüssiges und langzeitlich festgelegtes Konzept erarbeitet. „Schon beim ersten Besuch zur Jahreshauptversammlung der Bläserjugend des Blasmusikverbands Sigmaringen war es für mich ein Schlüsselerlebnis und recht ernüchtern“, erinnert sich Ralf Hepp. „Ein Verein ohne Jugendarbeit ist langfristig zum Scheitern verurteilt“, sieht er dessen Wichtigkeit.

Auch Egon Wohlhüter, erster Vorsitzende des Blasmusikverbands Sigmaringen, sieht die grundlegenden Aufgaben der Vereine in einer erfolgreichen Jugendarbeit und dazu sollten die besten Musiker des Vereins motiviert werden. „Heute“, so erzählt Ralf Hepp, „befinden sich in der Hundersinger Musikjugend rund 40 Kinder und Jugendliche in der musikalischen Ausbildung“. Ein wichtiger Baustein im Musikerpuzzle sei die Kooperation mit dem Kindergarten und der Grundschule. „Jedes Kind darf sich bei uns ausprobieren“, sagt er, denn jeder Mensch habe ein Talent, er müsse es nur finden „und dabei unterstützen wir mit Einbindung der Eltern die Kinder und Jugendlichen.“

Üblicher Weise erfolgt der Einstieg für Kindergartenkinder mit der musikalischen Früherziehung, danach werden Grundkenntnisse mit der Blockflöte vermittelt und fließend geht’s zur musikalischen Instrumentenausbildung die bei uns im Musikverein Hundersingen-Beuren mit dem dualen System praktiziert wird. „Innerhalb der Musikvereine wird der Leistungsstand mit der theoretischen und praktischen Leistungsstufe D 1 geprüft“, teilt Hepp mit. Erste konzertante Gehversuche werden in der Jugendkapelle unternommen und den Übergang zur Aktivenkapelle anstrebt.

Seit mehr als 28 Jahren ist Ralf Hepp der Ziehvater der Hundersinger Jungmusiker. Jetzt wird es Zeit für einen Generationenwechsel, sagt Ralf Hepp, die Jugendleitung im Musikverein bleibt in der Familie, denn Sohn Tristan führt gemeinsam mit seinem Team den eingeschlagenen Weg mit neuen Ideen in der Jugendarbeit weiter. „Neben der musikalischen Ausbildung vermitteln wir Werte sowie soziale Kompetenz, denn Disziplin sollte auch einfach Spaß machen“, beurteilt Ralf Hepp das große Ganze.