1200-Jahr-Feier sorgt in einem oberschwäbischen Dorf für Trouble

Mit dem Dreiakter „2 wie Hund und Katz“ von Bernd Gombold, geht die Theatergruppe Hundersingen heuer auf die Bühne. Unter der Leitung von Prisca Spohn/Josef Bischofberger und der Regie durch Selin Ströhle und Harald Reiner wurde das Lustspiel einstudiert und in diesem Jahr wird die Theatersaison in Hundersingen schon vier Wochen früher als sonst eingeläutet. Dabei, so Prisca Spohn, habe man mit den sechs Damen und sieben Herren eine optimale Rollenbesetzung gefunden, so dass dieses Lustspiel sicher alle Erwartungen der Besucher erfüllen wird. Premiere ist am Samstag, 25. November, in der Buwenburghalle in Hundersingen.

Ein oberschwäbisches Dorf, an der Donau gelegen, steht ein besonderes Ereignis bevor, das für reichlich Aufregung und Turbulenzen sorgen soll. Der Ort feiert sein 1200-jähriges Bestehen, was natürlich die örtliche Obrigkeit auf den Plan ruft. Allen voran Bürgermeister Johannes Restle (Andreas Rauch), dem seine resolute Ehefrau Erna (Corina Scheeb) zur Seite steht. Nicht zu vergessen im Clan Tochter Bärbel (Sara Hinderhofer) und Opa Wilhelm (Harald Reiner). Im selben Haus am werkeln Magd Lina (Prisca Spohn), die allerdings einen etwas „eingeschränkten Radius“ hat. Der Bürgermeister will sich mit einem Dorfbrunnen zu dem feierlichen Anlass verewigen lassen und der Feuerwehrkommandant Gustav (Daniel Kujundzic) besteht hierfür auf jeden Fall auf den Kauf einer Fahne.

Doch der bornierte Dorfpfarrer Sebastian (Thomas Butzengeiger) mit seiner diensteifrigen Haushälterin Hedwig (Christine Bühler) ist angesagter Feind des Bürgermeisters. Eine Zusammenarbeit mit dem Schultes anlässlich der 1200-Jahr-Feier kann er sich nur vorstellen, wenn aus dem geplanten Brunnen Heilwasser fließt. Doch diese nicht ernst gemeinte Ansage greifen der schlitzohrige Opa Wilhelm und Altknecht Karl (Josef Bischofberger) auf und lösen damit eine Welle ungeahnter Aktivitäten aus, die es in sich haben. Das angebliche „Heilwasser“ aus dem Dorfbrunnen sprudelt, bis der Spuk auffliegt, was auch die schon angereisten Feriengäste Klothilde (Heidi Lehmann) und Knuth Sonnenschein (Patrick Moll) zu spüren bekommen.

Nicht anders ergeht es auch Regierungsdirektorin Lea Lachmann (Patricia Spöcker), die nach dem aufgedeckten Schmuh das Handtuch wirft. So gesehen treibt das Heilwasser auch die Gemeinde in die Schulden und sie ist zahlungsunfähig. Aber halt. Da ist noch das Bürgermeister-Töchterlein Bärbel samt ihrem Freund Michael (Denny Lehmann), dem singenden Schwiegersohn in spe. Was die zwei und Opa Wilhelm dann anstellen, „haut dem Fass den Boden aus“.

Also Spannung pur und ein Laienschauspiel, das es in sich hat. Gespielt wird auf der Hundersinger Bühne am Samstag, 25. November, 1. und 2. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Hallenöffnung ist um 18.30 Uhr.

Kartenvorverkauf täglich ab 17 Uhr bei Annika Widmann, Telefon 01733180738 und Thomas Hiller, Telefon 01622659207. Onlinereservierung unter