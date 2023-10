Hüttenwochenende in Österreich

32 bergaffine Menschen waren von Freitag, 6. Oktober, bis Sonntag mit dem CVJM Laichingen im Brandertal in Österreich und verbrachten dort erlebnisreiche Tage. Die Teilnehmenden wanderten, fuhren Downhill und genossen die Zeit auf der Hütte.

Das „Schwabenhaus“ war die Unterkunft für das Wochenende. Franziska Mangold, Simone Schwenkschuster, Jugendreferentin Johanna Maier und Gemeindediakon Michael Grieger übernahmen die Leitung des Hüttenwochenendes. Ankunft auf der Hütte war am Freitagabend. Spannende Spiele folgten und der Abendabschluss.

Am Samstag konnten sich die Teilnehmenden je nach Interesse ein Angebot aussuchen. Die Mountainbiker fuhren den Tag über die Downhill-Strecken hinab. Die nahegelegene Bürsner Schlucht erkundete eine Wandergruppe. Eine andere wanderte vom Schwabenhaus aus auf die Mondspitze. Wer dann noch nicht genug hatte, kletterte weiter zum Schillerkopf. Die Wandernden wurden von einer beeindruckenden Aussicht belohnt.

Zurück in der DAV-Hütte gab es Kuchen und Kässpätzle. Einige fädelten sich Armbänder in der freien Zeit. Am Abend war die Erschöpfung wieder verflogen, als alle beim Hüttengaudi mitfeierten. Nach dem Frühstück am Sonntag machte die Gruppe noch eine kurze Wanderung.

Nach einer Andacht und anschließendem Essen endete das Wochenende. Den Teilnehmenden gefielen die erlebnisreichen Tage mit großartigen Menschen, Bergen und einer gesegneten Gemeinschaft.