Hüttengaudi beim Skiclub Rottenacker

Am 14. Februar machten sich früh am Morgen 35 Kinder und ihre sieben Betreuer auf ins Skigebiet nach Laterns. Ziel waren fünf Tage Schnee, Spaß, Spiele und vor allem Skifahren!!

Am Mittwoch ging es dann auch schon los: Sobald der Bus im Skigebiet ankam, ging’s für die Kids auf die Piste. Nach dem Abendessen lernte sich die Gruppe bei einem kleinen Vorstellungsspiel dann besser kennen. Zu letztem Jahr waren schließlich viele neue Gesichter dazugekommen.

Am zweiten Tag stand eine supercoole Pistenrallye auf dem Programm. Mit Kreuzworträtsel und moderner Geoapp „What3words“ ging’s zum Schatz. Abends wurde uns von unserem Betreuer Bombe gezeigt, wie man einen Ski mit Wachs und Kantenschleifer fachmännisch herrichtet. Danach battelten sich die Kids im zweier Team beim Tischkickertunier. Tagsüber wurde weiterhin den nicht ganz optimalen Wetter- und Pistenbedingungen getrotzt. Nach dem Skitag bekamen die Jugendlichen auf der Hütte Punsch und selbstgemchten Kuchen. Am Abend startete das Hüttenkino mit Popcorn. Am letzten Abend, dem legendären Hüttenabend, haben sich alle zusammen bemüht und an der Gestaltung mitgeholfen. Ergebnis war ein Abend voller Hüttengaudi, Spaß und Spiele. Am Sonntag hieß es dann Abschied nehmen von Bergen und Schnee, und zurück in die Heimat.

Resultat der Kinder: Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und wollten unbedingt wieder mit. Das war so hammer geil!!