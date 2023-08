Hüttenaufenthalt in Sulzberg

Am Donnerstag, 12. August, startete für 30 Jungmusiker/innen des Bergemer Musikvereins Grötzingen und des Musikvereins Harmonia Allmendingen der langersehnte Hüttenaufenthalt. Unser Ziel: die Gemeinde Sulzberg in Österreich.

Im „Ferienhaus Feuerle“ verbringen wir nun schon seit 26 Jahren unsere Hüttenaufenthalte. Grund genug für die Gemeinde Sulzberg, uns dafür zu ehren. Als Dank für unsere Treue wurde uns ein Geschenkkorb mit regionalen Leckereien überreicht.

Im Anschluss konnten die Jungmusiker/innen die Zeit bis zum Abendessen frei gestalten. Dabei wurde sowohl der Pool als auch die Fußballtore getestet. Nach dem gemeinsamen Abendessen ließen wir den Tag noch mit einem Spieleabend und anschließendem gemütlichen Beisammensein ausklingen.

Am Freitagvormittag starteten wir zu einer Geocaching–Tour. Aufgeteilt in vier Gruppen ging es für uns über „Stock und Stein“ zu einer Aussichtsplattform. Auf unserer Route mussten wir dabei verschiedene Aufgaben lösen. Nach einem gemütlichen Nachmittag auf der Hütte musizierten wir Abends noch gemeinsam.

Am Samstag ging es für uns schon früh mit dem Bus los nach Bregenz, dort bekamen wir eine Führung auf der Seebühne. Während der Führung durften wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und dabei auch die imposante Bühne betreten.

Den Abend verbrachten wird auf der Hütte bei Lagerfeuer und Stockbrot. Außerdem standen am Samstagabend noch die Wahlen der neuen Jugendvertreter statt. Wir sind dankbar, dass wir Jugendliche gefunden haben die dieses Amt ausführen möchten.

Am Sonntag hieß es für uns leider schon wieder Abschied nehmen von der Hütte. Traditionell ließen wir den Hüttenaufenthalt bei einem gemeinsamen Pizzaessen im Musikerheim in Allmendingen ausklingen. Wir möchten uns in diesem Zuge auch nochmals bei allen Sponsoren bedanken, die zum Gelingen unseres diesjährigen Hüttenaufenthalts beigetragen haben. Ohne die finanzielle Unterstützung wäre es uns nicht möglich gewesen, die Tage auf der Hütte so zu gestalten.