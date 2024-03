Neuer Defibrillator am Biosphären-Infozentrum

In Hütten gibt es jetzt am Biosphären-Infozentrum einen frei zugänglichen und sprechenden Defibrillator, der die zwingend erforderlichen manuellen Lebensrettungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes unterstützt. Erster Schritt bei jedem Notfall mit einem bewusstlosen Patienten bleibt der Anruf bei der Rettungsleitstelle unter der Notrufnummer 112, um medizinisches Fachpersonal herbeizurufen, betonte der Leiter des Schelklinger DRK-Ortsvereins Horst Klingberg am Samstagvormittag bei der öffentlichen Übergabe und Vorführung des Geräts.

Eindrücklich erklärte Klingberg wie der Defi funktioniert: Die Elektroden sind unterhalb des rechten Schulterbereichs und unter der linken Brust anzubringen. Starke Brustbehaarung an diesen Stellen sollte per enthaltenem Einmalrasierer beseitigt werden, um Geruch von verbranntem Haar bei den Stromstößen zu vermeiden. Ein BH ist ebenfalls zu beseitigen. Die manuelle Herzdruckmassage durch 30-maliges schnelles und starkes Drücken hat zu beginnen, möglichst gefolgt von zwei Atemspenden, ehe die Druckmassage fortgesetzt wird. Der Defibrillator erstellt unbemerkt für den Helfer ein EKG und meldet sich alle zwei Minuten mit der Aufforderung, die Berührung am Patienten zu unterlassen, um einen Stromstoß abgeben zu können. Der Defibrillator soll ein Kammerflimmern unterbinden. Dann sind Herzdruckmassage und möglichst Atemspende fortzusetzen.

Ohne Unterlass habe dies zu geschehen, erinnert Klingberg, auch wenn der Rettungswagen schon zu hören sei. Schließlich muss mit der Herzdruckmassage die Sauerstoffversorgung des Gehirns gewährleistet werden. Das kann anstrengend werden, weshalb sich Helfer abwechseln sollten. Ortsvorsteher Stefan Tress betonte mehrfach, dass der Defibrillator bei privaten Notfällen geholt werden soll. Das Gerät wird vom Rettungspersonal im Krankenwagen mitgenommen. Die Rückgabe erfolgt an das DRK, das ihn mit neuen Elektroden ausstattet.

Mehr als ein Dutzend Personen fand sich zu der morgendlichen Vorführung des Defibrillators ein und probierte die Rettungsmaßnahmen teilweise selbst an einer Übungspuppe aus. Finanziert wurde der Defi zu gleichen Teilen durch das DRK Schelklingen, aus dem Tourismusbudget der Stadt und dem Ortsteilbudget Hüttens. Der Kasten zur Unterbringung des Geräts an der Wand unter dem Vordach des Infozentrums verfügt über einen Stromanschluss, um je nach Jahreszeit für eine Heizung beziehungsweise Kühlung zu sorgen. Der Akku hält laut Klingberg vier Jahre lang. Zur Sorge einer Entwendung, sagte der Ortsvorsteher, dass er auf Gaunerehre hoffe, davon die Finger zu lassen. Stromstöße gibt das Gerät aufgrund des EKGs auch nur bei Patienten, die Bedarf haben, ab, betonte Klingberg, um Spaßvögeln ebenfalls den Wind aus den Segeln zu nehmen. Behält ein Retter versehentlich bei einem Stromstoß die Hand am Patienten, so sei dies so unangenehm wie der Griff an einen Weidezaun, sagte Klingberg.