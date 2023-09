Ausstellung mit Naturfotografien im Biosphären–Infozentrum

Im Biosphären–Informationszentrum Schelklingen–Hütten erfolgt am Sonntag, 17. September, der Startschuss für die Fotoausstellung „Natur–Impressionen“. Bei dieser Ausstellung werden die vier Jahreszeiten in den Fokus gerückt, heißt es in der Pressemitteilung des Biosphären–Infozentrums. Bis 29. Oktober sind in der Ausstellung Naturfotografien der Hobby–Fotografinnen Sandra Betzler und Claudia Reichel. Die Fotos entstanden bei Spaziergängen und Wanderungen. Die Natur habe so viel zu bieten, man brauche nur die Augen offen zu halten, heißt es weiter. Es besteht auch die Möglichkeit, Fotografien gegen eine Spende zu erwerben. Der Erlös soll einem gemeinnützigen Zweck zugute kommen. Die Ausstellung ist vom 17. September bis 29. Oktober an Sonn– und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr im Infozentrum Schelklingen–Hütten zu sehen.