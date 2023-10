Hospiz trifft Hochschule

Die Hospizgruppen des Alb-Donau-Kreises treffen sich regelmäßig und sind gut miteinander vernetzt. Beim diesjährigen Treffen in Ehingen besuchte uns eine Vertreterin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Ulrike Schleinschok ist Professorin für „Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften“ mit dem Schwerpunkt Palliative Care und Ethik. Sie kam mit der Frage zu uns: „Wie kann die Hochschule hinsichtlich zukunftsrelevanter Themen den Hospizgruppen Unterstützung bieten und ihre Weiterbildungsangebote entsprechend überarbeiten oder ausbauen?“

Sie sammelte unsere Ideen, um diese ins Curriculum des Pflegestudiums aufzunehmen. Themen waren das Sterben im Heim, im Krankenhaus, zuhause, die Pflege in der Familie mit Unterstützung von Pflegekräften, Hospizgruppen und Palliativteams.

Wir waren uns schnell einig, dass der Wunsch nach einer häuslichen Umgebung für das Sterben zum Normalfall werden kann.

Ute Häußler berichtet aus ihrer Erfahrung, dass Pflegende und Angehörige oftmals an Grenzen stoßen, wenn sich ein Mensch auf die letzte Reise begibt. Sie meint: „Mit Unterstützung von ambulanten Hospizgruppen, Pflegediensten, Palliativteams und den Hausärzten haben wir mittlerweile viel Erfahrung gesammelt und wissen, dass dieser Weg gangbar ist. Auch die Angehörigen, die diesen Weg im häuslichen Umfeld gehen, profitieren vom Miterleben des Gehenlassens, bis hinein in die anschließende Trauer.“

Über das Thema Tod und Sterben sprechen, auch mit der jungen Generation, ist ein weiteres Anliegen der Pflegewissenschaftlerin. Wichtig sei es, gut vorbereitet zu sein, um sich sicher zu fühlen und weniger Angst zu haben. Auch hier sind die Hospize und Hospizgruppen bereits gemeinsam unterwegs. Mit den „Letzte-Hilfe-Kursen“ gibt es auch für Kinder und Jugendliche angepasste Angebote. Denn „Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen“, lautet es in der Ausschreibung des Kurses.

Das Pflegestudium, für das Frau Schleinschok wirbt, soll die Haltung für die Pflege in der Gesellschaft und in der Politik stärken. Wir sind gespannt, was sich aus der Begegnung mit Ulrike Schleinschok und der Dualen Hochschule für Gesundheits- und Pflegewissenschaften Stuttgart entwickeln wird.

