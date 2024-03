Unfall vor einem A8-Tunnel sorgt für stundenlangen Stau

Zwei Unfälle auf der A8 zwischen Hohenstadt und Mühlhausen haben am Mittwochmittag für stundenlange Rückstaus bis vor die Ausfahrt Merklingen gesorgt.

Gegen 11.45 Uhr waren laut Polizei vor dem Nasenfelstunnel auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart einmal zwei Autos und in unmittelbarer Nähe drei Autos kollidiert. An dieser Stelle ist die A8 nur zwei Fahrstreifen breit und es gibt keinen Standstreifen. Die Unfallfahrzeuge blockierten also die komplette Fahrbahn und konnten auch nicht auf einen Standstreifen geräumt werden. Deswegen dauerten die Räumungsarbeiten laut Polizei rund eine Stunde, in welcher die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt blieb. Der daraus entstehende Rückstau sorgte für Verkehrsbehinderunen mit Stau bis nach Merklingen bis in den Nachmittag hinein.

Laut Polizei habe es keine Verletzte gegeben. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Der Verkehrsdienst Mühlhausen ermittelt nun.