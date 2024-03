Hohenstadt

Kirchengemeinde Hohenstadt veranstaltet wieder ihren Preisbinokel

Hohenstadt / Lesedauer: 1 min

Die Kirchengemeinde Hohenstadt veranstaltet am Freitag, 22. März, ab 19 Uhr ihren Preisbinokel im Feuerwehr- und Dorfhaus in Hohenstadt und lädt alle Binokelfreunde dazu ein, heißt es in der Pressemitteilung.