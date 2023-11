Günter Riebort will es nochmal wissen

In Hohenstadt stehen im kommenden Jahr nicht nur wie überall in Baden-Württemberg Kommunalwahlen an, in Hohenstadt wählen sie auch den Bürgermeister. Günter Riebort ist dort seit 2008 Schultes und hatte im Oktober angekündigt, im November zu verkünden, ob er sich ein weiteres Mal um das Amt des Hohenstadter Bürgermeisters bewirbt. Es wäre dann seine dritte Amtszeit.

Seit 15 Jahren ist der 1960 in Hamburg geborene Günter Riebort nun Schultes von Hohenstadt. Nachdem der vorherige Schultes Klaus Roller als Bürgermeister zur Gemeinde Kohlberg gewählt worden war, mussten die Hohenstadter im Sommer und Herbst 2008 über ihren neuen Rathauschef entscheiden. Es gab acht Kandidaten - keiner konnte die nötige absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen. Also wurde ein zweiter Wahlgang notwendig. Für den Bürgermeisterbewerber Riebort wurde es eine knappe Kiste: Zwar erhielt er im zweiten Wahlgang mit 47,13 Prozent die meisten Stimmen, lag aber mit nur acht Stimmen knapp vor seinem Mitbewerber Bernd Schaefer. Letzterer ist heute übrigens Schultes der Gemeinde Mühlhausen im Täle. Die nächste Bürgermeisterwahl verlief lange nicht so nervenzerfetzend für Riebort wie die acht Jahre zuvor. Das Ergebnis war eindeutig zu seinen Gunsten.

Neuer Gemeinderat kann sich einarbeiten

Heute sagt Riebort mit Blick auf die Wahl 2024: „Ich werde nochmal kandidieren.“ Er sagt, er habe das auch mit seiner Familie besprochen, welche die Entscheidung dann ganz alleine ihm überließ. „Was mir an Hohenstadt imponiert ist, dass nicht nur die Älteren, sondern auch die Jungen zur Stelle sind, wenn man sie braucht“, erklärt Riebort, der in Heroldstatt wohnt.

Auf die Frage, ob er nicht an die Altersgrenze für Bürgermeister stoße bei einer möglichen dritten Amtszeit, winkt er ab: „Die Altersgrenze für Bürgermeister ist dieses Jahr gefallen. Kandidieren können alle ab 18 Jahren. Nach oben hin gibt es keine Grenze mehr.“

Riebort erklärt auch, dass ein Schultes in seiner dritten Amtszeit jederzeit die Möglichkeit habe, sein Amt niederzulegen. Er deutet damit an, dass er eine mögliche dritte Amtszeit nicht zur Gänze ausschöpfen wolle. So könne beispielsweise der 2024 gewählte Gemeinderat sich in Ruhe einarbeiten und dann zu gegebener Zeit einen neuen Schultes suchen.