Herzsportgruppe im Malefizmuseum

Letzte Woche besuchten einige Teilnehmer der Herzsportgruppe Öpfingen das Heimatmuseum in Oberdischingen. Gespannt hörten alle den Ausführungen von Herr Kreitmaier, der ein riesiges Wissen über die alten Zeiten in Oberdischingen hat, zu. Immer wieder staunten die Herzsportler, was sie alles noch nicht wussten über das Vorleben der Nachbargemeinde. Es war ein sehr interessanter und kurzweiliger Besuch im Heimatmuseum Oberdischingen.

