Etwa 220 größtenteils junge Menschen feierten vergangene Woche zusammen Jugendgottesdienst in der Laichinger Albanskirche. Dieser besondere Gottesdienst am 31. Oktober wird vom CVJM auch Churchnight genannt. Er ist inzwischen für viele Jugendliche in und um Laichingen ein Begriff und eine Handlungsanweisung für den Abend des 31. Oktobers: Die Kirche besuchen und bei angenehmer Atmosphäre mit Gott eine gute Zeit haben. Damit die Besucher*innen den Abend genießen konnten, legten sich die circa 25 Angehörigen des JUGO-Teams ins Zeug. Selbstverständlich ist das nicht, schließlich ist ihre Arbeit ehrenamtlich. Erst einmal musste sich das neue Leitungsteam bilden. Es besteht aus Amelie Wörz, Jana Heinrich, Luis Bouterwek und Sven Ganser. Das vorherige Leitungsteam dankte nach dem aufwendigen JUGO auf dem Marktplatz mit einem vollen Erfolg ab. Nach dem Frühstück am Dienstag machten sich die verschiedenen Teams an die Arbeit. Vom Dekorationsteam etwa wurden große Luftballon-Ketten gebaut und in der Kirche angebracht, zusammen mit bunten Lampions, einem beleuchteten Kreuz und weiteren Elementen. Um 19:30 Uhr war es dann endlich soweit: Ausgerüstet mit dem Begrüßungsgeschenk, einem Keks in Regenbogenform, wurden die Churchnight-Besucher*innen von Florian Wörz und Mane Kohn begrüßt. Das Herzstück des JUGOs, die Predigt, wurde von einem Gesicht gehalten, das vielen möglicherweise noch unbekannt war: von der neuen Jugendreferentin des CVJMs, Johanna Maier. Sie durfte ihr Können unter Beweis stellen und teilte ihre Gedanken zum Thema „Herzlich Willkommen, Neuanfang“. Sie erzählte die Geschichte von Zachäus, einem reichen Zöllner, der nach einem Abend mit Jesus einen Neuanfang wagt: Er spendet sein Vermögen und folgt Jesus nach (Lukas 19, 1‐10). Umrahmt wurde die ansprechende Message durch die Lieder der JUGO-Band. Sie schaffte es, Jung und Alt zum Mitsingen zu bewegen und erfüllte die Kirche mit schönen Klängen. Nach dem Gottesdienst konnten die Besucher*innen dann entweder weiterhin in der Kirche verweilen und sich vom Late-Night-Worship berühren lassen, oder ins AlbanPlus wechseln und sich dort bei Kürbissuppe, Apfeltaschen oder einer Spezi mit Freunden unterhalten oder Wii spielen. Im Ganzen ein sehr schöner und besinnlicher Abend, der hoffentlich allen gefallen hat und Nähe zu Gott und Freude an der Gemeinschaft bewirken konnte.

