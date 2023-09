Herren II ohne Chance gegen den SSV Ulm

Eine deutliche 0:9 Heimniederlage gab es für die stark ersatzgeschwächten Herren II, zum Saisonstart in der Kreisliga B Gruppe 3, gegen einen wie entfesselt aufspielenden SSV 1846 Ulm V am Samstagabend in der eigenen Halle.

Die richtig tatenhungrigen Gäste legten gleich vom Start weg ein extrem hohes Tempo vor und setzten die Hausherren so bereits von Anfang an ganz gehörig unter Druck. Lediglich Gerhard Längst/Hans-Peter Wörtz gelang es in den Eingangsdoppeln etwas dagegenzuhalten. Doch auch sie mussten sich schlussendlich knapp mit 2:3 der Paarung Marc Fuchs/Alexander Anikin beugen.

Jeweils 0:3 unterlagen Bernd Keller/Sofia Schneider gegen David Crisciu/Robin Mahlert und Frank Waldeck/Manuel Schröder gegen Hector Schaller/Luis Aschoff. Durch die frühe 3:0 Führung ermutigt spielten die Gäste aus der Donaustadt auch in den darauffolgenden Einzeln munter Katz und Maus mit den Gastgebern. Erst unterlagen Gerhard Längst gegen Marc Fuchs und Hans-Peter Wörtz gegen David Crisciu jeweils mit 0:3, ehe sich dann auch noch Bernd Keller gegen Hector Schaller und Frank Waldeck gegen Robin Mahlert mit 0:3 zum zwischenzeitlichen 0:7 Spielstand geschlagen geben mussten.

Nun versuchten Manuel Schröder und Sofia Schneider noch einmal alles um das TVM-Team doch noch einmal in die Partie zurückzubringen. Doch die Ulmer Gäste waren da einfach zu abgezockt und auch deutlich spielstärker. Den Punkt zum 8:0 für den SSV Ulm holte Luis Aschoff, mit einem 3:0 Sieg, gegen einen sich tapfer wehrenden Manuel Schröder. Danach blieb es Alexander Anikin vorbehalten, nach bereits genau achtzig Minuten Spielzeit, mit einem hart erkämpften 3:0-Erfolg über eine sich tapfer wehrende und toll aufspielende Sofia Schneider, den Siegpunkt zum 9:0-Endstand für den SSV Ulm in trockene Tücher zu bringen.

In ihrem nächsten Spiel müssen die Herren II, am Sonntag, 1. Oktober, um 10.30 Uhr beim TTC Setzingen II in der Birkenfeldhalle, Am Brennofen 18 antreten. Abfahrt hierzu ist bereits um 9 Uhr an der Merklinger Sporthalle.