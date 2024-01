Wie aus zwei Gemeinden eine Kirchengemeinde Heroldstatt wurde

Seit knapp acht Jahren ist Thomas Knöppler Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Ennabeuren und Sontheim. Zum 1. Januar dieses Jahres sind die beiden Kirchengemeinden zu einer verschmolzen, zur evangelischen Gemeinde Heroldstatt. Der promovierte Theologe und „Pfarrer mit Herz und Seele“ erklärt im Interview, wie es dazu kam und welche Folgen das für die Gemeindeglieder hat.

Herr Knöppler, wie war das mit den beiden Gemeinden, als Sie im Mai 2016 dort anfingen?

Ich hatte mich beworben auf die Pfarrstelle „Ennabeuren - Sontheim“. Schon in meinem ersten Gottesdienst hatte ich angekündigt, dass ich den Graben, der zu dieser Zeit zwischen den beiden Ortsteilen noch spürbar war, etwas abflachen möchte.

Wie sind Sie da vorgegangen?

Schon am Anfang rief ich die beiden Kirchengemeinderäte zusammen und schlug vor, den Namen der Pfarrstelle auf den Ortsnamen Heroldstatt zu ändern. Dem wurde dann auch mit nur einer Gegenstimme stattgegeben. Allerdings habe ich in diesem Zug auch gemerkt, dass ich als Pfarrer in dieser Sache nicht weitergehen konnte. Weiterreichende Veränderungen mussten aus den Reihen der Gemeindeglieder angestoßen werden.

Wie war denn dann viele Jahre der Status quo?

Es gab seither weiterhin zwei Kirchengemeinderatsgremien, je eine Kirchenpflegerin und je eine Sekretärin, die jeweils in Räumen in Ennabeuren und in Sontheim gearbeitet haben. Zum Glück hatte man sich schon im Vorfeld darauf verständigt, dass der sonntägliche Gottesdienst im Wechsel zwischen der Peter-und-Pauls-Kirche in Sontheim und der Cosmas-und-Damian-Kirche in Ennabeuren stattfinden sollte. Zu diesen Gottesdiensten kam an 13 Sonntagen pro Jahr ein besonderer Gottesdienst mit Singteam und moderner Liturgie. Insgesamt kann man sagen, dass mich diese Doppelstrukturen verwaltungsmäßig durchaus herausgefordert haben. Aber ich habe das gerne in Kauf genommen, um den Kirchengemeinden Zeit zu geben, zusammenzuwachsen.

Aber schlussendlich sind sie dann doch zusammengewachsen.

Das hat natürlich ein paar Jahre gedauert. Es braucht eben Zeit, auch um dafür zu sorgen, das Gemeinsame in den Blick zu nehmen. Und nach den jüngsten Gemeinderatswahlen im Jahr 2019 fingen die beiden Gremien an zunehmen gemeinsam zu tagen.

Da hatte man sich also schon auf einen Weg gemacht?

Ja, aber es kamen andere Faktoren hinzu: 2022 wurde absehbar, dass beide Kirchenpflegerinnen ihre Arbeit beenden werden, sodass wir für beide Ortsteile neue Lösungen suchen mussten.

Wie sahen diese Lösungen aus?

Wir haben eine Mitarbeiterin, Beate Ruopp, die sich vorstellen konnte, die Aufgabe der Assistentin der Gemeindeleitung zu übernehmen. In dieser Stelle werden quasi die Aufgaben des Sekretariats und der Kirchenpflege gebündelt - in unserem Fall sogar für beide Gemeindeteile, wenn man diese als solche bezeichnen möchte.

Wie ging es dann weiter?

Die Konzentration der Verwaltung veranlasste die Mitglieder der Kirchengemeinderatsgremien vorzuschlagen, die beiden Gemeinden Sontheim und Ennabeuren unter einem Dach zusammenzuführen.

Der Wunsch kam also von den Ratsmitgliedern?

Ja, und es war mir ein Anliegen, dass dieser Schritt aus den Reihen der Kirchengemeinderäte vorgeschlagen wird. Die Idee war natürlich schon länger da, sie hatte aber in den Gemeinden reifen müssen. Sie hätte keinesfalls „von oben“ verordnet werden sollen.

Wie ging es dann weiter?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Kirchengemeinden zusammengehen können. Der Geschäftsführende Dekan hat uns dahingehend eingehend beraten. Daraus entstand der Entschluss, die Fusion anzustreben. Und diese ist nach diversen Verwaltungsvorarbeiten nun zum 1. Januar 2024 erfolgt. Seither gibt es die evangelische Kirchengemeinde Heroldstatt.

Was bedeutet das für die einzelnen Gemeindeglieder?

Für sie bedeutet es eigentlich „nur“, dass das Gefühl für die Zusammengehörigkeit nun auch im Namen der Kirchengemeinde erkennbar ist. Die Gottesdienste finden weiter wie gewohnt im Wechsel in den beiden Kirchen statt. Seit der Umstellung der Verwaltung im Frühjahr 2023 ist Beate Ruopp an zwei Nachmittagen im Ennabeurer Pfarrhaus anzutreffen. Dort wohnt auch der Pfarrer, wenn auch nur noch bis spätestens 30. September 2024.

Warum denn nur noch bis dann?

Mit 66 Jahren muss ich leider in Ruhestand gehen. Das sieht die evangelische Landeskirche in Württemberg leider so vor. Ich hoffe aber sehr, dass zeitnah ein neuer Pfarrer oder eine neue Pfarrerin meine Aufgaben in der noch immer recht frisch fusionierten evangelischen Kirchengemeinde Heroldstatt übernehmen wird.