Heroldstatt

Unterstützung für Gemeinde und Hospiz

Heroldstatt / Lesedauer: 1 min

Die Regionalleiterin der Samariterstiftung, Angela Krohmer, nahm von Patrick Thielsch den Scheck fürs Münsinger Hospiz entgegen. Im Hintergrund ist Dirigent Gerhard Rogg mit der Trachtenkapelle Ennabeuren zu sehen. (Foto: lejo )

Sage und schreibe Spenden in Höhe von 4000 Euro hat der Vorsitzende des Arbeitskreises „Mitbürger engagieren sich für Senioren“, Patrick Thielsch, der in Personalunion auch der „Heroldstatter Nikolaus“ ist, während des Neujahrsempfangs vergangenen Sonntagmorgen in der Berghalle in Heroldstatt verteilt.