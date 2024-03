So sah die Ennabeurer Ortsmitte mal aus

Die Gemeinde Heroldstatt möchte die Ennabeurer Ortsmitte mitsamt dem Backhaus zu einem wohnenswerten Quartier umgestalten. Um Platz dafür zu schaffen, mussten in den vergangenen Wochen zwei der schönsten und ortsbildprägenden Gebäude weichen. Der Hof Fülle (ein ehemaliger Meierhof) gegenüber dem Backhaus und das Haus Starzmann gegenüber der Bushaltestelle. Wie der Ortskern in früheren Zeiten einmal ausgesehen hat, darüber hat Ortshistoriker Rudolf Schauflinger allerlei Bilder, Daten und Anekdoten zusammengetragen.

Die Landesvermessung im Königreich Württemberg begann im Jahr 1819, endete im Juli 1840 und fand ihren Niederschlag in sogenannten Primärkatastern, die im Archiv im Landratsamt aufbewahrt werden. Anhand dieser Karten und Baupläne lässt sich die Entwicklung des Orts Ennabeuren im Laufe der vergangenen 200 Jahre gut nachvollziehen.

Interessant wird es, wenn anhand dieser Pläne die Geschichte der Gebäude und ihrer ehemaligen Bewohner miteinander abgeglichen werden. Eine weitere Quelle ist die Häuser-Steuerrolle und Steuerliste ab etwa 1823. Diese wiederum sind im Gemeindearchiv zu finden. Ortshistoriker Rudolf Schauflinger kann mit seinen Recherchen einen kleinen Einblick in die Lebensverhältnisse der Ortschaften Ennabeuren und Sontheim vor 200 Jahre geben.

Massive Veränderungen um die Schillerstraße

Durch viele bauliche Veränderungen hat sich das ursprüngliche Erscheinungsbild von Ennabeuren verändert. Noch gravierender sind die Einschnitte seit dem vergangenen Jahr, als das ehemalige Gasthaus „Zum Ochsen“ abgerissen wurde. Beobachtet man die aktuellen Baumaßnahmen in der Hülbenstraße beziehungsweise „Mitten im Dorf“ (so die ehemalige Bezeichnung um den „Kleinen Stock“ der im Kern beide Dorfhülben umfasste), dann entsteht vor dem geistigen Auge ein völlig neuer Ortskern.

Mit dem Abriss der markanten Gebäude verschwindet auch ein Stück Heimatgeschichte, die Rudolf Schauflinger sehr am Herzen liegt und die er bei seinen ortsgeschichtlichen Rundgängen bereits mehrmals in Erinnerung gerufen und präsentiert hat. Durch seine Recherchearbeiten bleibt die Geschichte der nun verschwundenen Gebäude in Erinnerung.

Hier stehen gerade noch die Reste des einstigen „Hengstbauers“. (Foto: Kuhn-Urban )

Wer heute die Ulmer Straße benutzt, ahnt nicht, dass dort bis 1902 lediglich ein Fußpfad, der „Sontheimer Fußsteig“ bestand und die Straßenführung nach Sontheim nur über die Brunnenstraße und Schulstraße (heute Uhlandstraße) führte. An der Einmündung nördlich der jetzigen Ulmer Straße stehende Häuser mussten abgebrochen werden. Massive Veränderungen gab es auch um die heutige Schillerstraße: Die Schmale Gasse, eine Sackgasse „Hinten im Gässle,“ wurde in den 1980er Jahren im Zuge der Flurbereinigung zur Schillerstraße erweitert.

Aus einer Familiengeschichte

Von 1823 an wird die Familie Breimaier als Besitzer als Besitzer des Gebäudes gegenüber der Bushaltstelle erwähnt. Und der Sontheimer „Hülenbauer“ Christian Riexinger heiratet 1884 eine Walburga Breymeier (die Ratsschreiber verwendeten unterschiedliche Schreibweisen).

1889 brach im Bereich der heutigen Ulmer Straße/Hülbenstraße ein großer Brand aus, dem auch das Riexinger-Haus zum Opfer gefallen ist. Es wurde dann in seiner heutigen Form im Stile des Historismus mit aufwändiger Ziegelfassade und Verzierungen errichtet. Zu sehen waren an der Fassade zur Hüle hin auch die Initialen des Hausbesitzers C und R sowie die seiner Frau W und B. Bei der Gemeindevisitation 1913 reklamierte Christian Riexinger, dass „seit die Obere Hüle 1909 verfüllt und ein Beleuchtungsmast gesetzt wurde, die Fuhrwerke zu nah an seinem Haus vorbeifahren und er kein Holz mehr lagern“ könne. Ab 1939 ist Johann Georg Starzmann aus Böttingen als Eigentümer des Hauses nachgewiesen. Er war mit Anne Marie Fülle, dem zehnten Kind der Eheleute Johan Georg Fülle, genannt „Wirtsjörgenbauer“ und der Barbara Breymaier verheiratet.

Das zeigt der historische Bauplan

Das Haus von ehemals Konrad Fülle, der wegen seiner Kaltblut-Pferdezucht den Hofnamen „Hengstbauer“ trug, stand an der kleineren „Unteren“ Hüle. Dort stand zunächst das erste Flecken-Backhaus welches später wurde das aktuelle ersetzt wurde. Das Gebäude (1823 Georg Göz) kann schriftlich ab 1843 dem Besitzer Fülle Conrad zugeordnet werden. Archivierte Abrechnungen lassen den Schluss zu, dass es sich bei diesem Hof, der nach dem Großbrand am 10. Juli 1832 (westlich des Backhauses; bei dem 40-45 Gebäude in Asche lagen und insgesamt 155 Bewohner obdachlos wurden, 1833 vom Hofbesitzer Göz neu erbaut wurde, um einen ehemaligen Maierhof handelte, also zu den ältesten Gebäuden des Orts gehörte. Eine Urkunde im Landesarchiv aus dem Jahr 1686 verweist auf insgesamt sieben Meierhöfe in Ennabeuren.

Ein historischer Bauplan zeigt, dass im Jahre 1907 ein „Roß- und Viehstall“ angebaut wurde, und in dessen Anschluss noch ein Ausgedinghaus für die Senioren der Familie. Auf späteren Bildern ist zu sehen, dass das ursprünglich einstöckige Gebäude noch um ein zweites Geschoss aufgestockt wurde. Auch bei diesem Gebäude bildet der historistische Baustil mit seiner recht aufwändigen Fassadengestaltung einen Blickfang.