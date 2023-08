Kunst als farbiges Netzwerk aus Nervenzellen

Neurographik ist die kreative Alternative zu „Malen nach Zahlen“. Lose aufs Papier geworfene Linien kreuzen sich irgendwo. Die Kreuzung wird zu einer „Nervenzelle“ verdichtet, der Freiraum dazwischen farbig ausgemalt. Die Ergebnisse spiegeln die Individualität und fördern die Freude an der Kunst — ganz ohne Berührungsangst und Leistungsdruck. „Sowas kann jeder“, sagt Kunstmaler Claus Schrag aus Heroldstatt, „und es macht einfach Spaß.“ Das konnte man zum Beispiel bei Schrags Hofausstellung am vergangenen Wochenende erleben, wo er eine Mitmal–Aktion für Kinder angeboten hat, nur ein paar Schritte vom Dorfhock in Heroldstatt–Ennabeuren entfernt. Doch Schrag beherrscht noch viele andere künstlerische Techniken, die er gern über Malkurse für alle Altersgruppen weitergeben möchte, einzeln oder auch in kleinen Gruppen.

„Die Neurographik“ war nur als Einstieg in die Kunst gedacht als Beispiel dafür, was man alles machen kann“, sagt Claus Schrag. „Diese Technik kann man auf einem höheren Niveau fortsetzen als ‚Neuro–Art‘, die auch in der Kunsttherapie Anwendung findet. Das Besondere daran ist, dass damit jeder seinen persönlichen Ausdruck finden kann. Die Ergebnisse sind sehr verschieden und spiegeln die Persönlichkeit der kleinen und großen Maler, die diese Technik verwenden. Aus meiner Sicht ist jeder Mensch ein Künstler, auch diejenigen, die zum ersten Mal einen Stift in die Hand nehmen.“

Wellen, Kurven und Kreise verbinden sich zu einem großen Ganzen, farblich abgestuft Ton in Ton oder auch farbig unterschiedlich mit Kontrasten. Ins Netzwerk eingebaut werden können nicht nur Kreise und andere runde Formen, sondern auch Dreiecke, Rechtecke oder Quadrate, allerdings mit abgerundeten Ecken und Kanten, denn Kennzeichen der Neurographik sind die fließenden Formen.

Wer sein Spektrum erweitern möchte, kann auch andere Maltechniken testen, realistische oder abstrakte Motive wählen oder beides mischen wie in vielen Bildern, die Claus Schrag selbst gemalt hat. Oft ist der Hintergrund eher abstrakt wie eine surreale Landschaft, das Hauptmotiv jedoch gegenständlich, in Öl, Acryl, Aquarell gemalt. Auch Bleistift Zeichnungen und Comics haben ihren Reiz.

Claus Schrag ist durch zahlreiche Ausstellungen in der Region bekannt geworden. Er ist neben seiner eigenen Kunst auch Lehrer. „Ich möchte die Leute einfach für die Kunst begeistern, egal auf welchem Niveau“, sagt Claus Schrag. Das gilt besonders für Anfänger. Fortgeschrittene würde er gerne auf der Suche nach ihrem individuellen Malstil begleiten. Aufgrund seiner breiten künstlerischen Erfahrung hat er ein gutes Auge dafür, welche Kunstrichtung zu wem passen könnte. „Ich musste mich da selber durchkämpfen, aber gemeinsam geht das wesentlich leichter.“

Das Atelier von Claus Schrag befindet sich in der Feldstetter Straße 2 in Heroldstatt. Weitere Informationen gibt es unter: