Klaus Zeh liest aus seinem Buch „Mozart oder der Fall des Harlekins“

Mozartkenner Klaus Zeh liest am Donnerstag, 30. November, 19.30 Uhr in der Bücherei Heroldstatt aus seinem historischen Roman „Mozart oder der Fall des Harlekins“.

Wer war Wolfgang Amadeus Mozart wirklich? Der Roman schlüpft in die Haut des weltberühmten Komponisten und zeigt ihn als zerrissene, leidenschaftliche und geltungsbedürftige Künstlerseele, die Schutz sucht vor der Welt und doch auf ihre Gunst nicht verzichten kann, so die Bücherei. Der Sänger, Liedermacher und Musikjournalist Klaus Zeh aus Reutlingen recherchierte zwei Jahre lang an Originalschauplätzen und wie er sagt, gibt es auch keinen vergleichbaren Roman über Mozart. Um dem Menschen Mozart näher zu kommen, las er alle seine Briefe und entführt die Zuhörer durch seine unverwechselbare Art in das turbulente Wien des genialen Komponisten.

Der Eintritt beträgt sieben Euro (Mitglieder des Landfrauenvereins zahlen nichts). Um Anmeldung wird in der Bücherei, telefonisch unter 07389/907870 oder per Mail an [email protected] oder schrems-kiefer@t-online gebeten. Im Preis sind Getränke und Häppchen enthalten.