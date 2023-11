Kirche in Ennabeuren erstrahlt jetzt in neuem Glanz

Ohne Gerüst innen und fast ohne Gerüst außen zeigt sich wieder die katholische Kirche Mutter Maria in Ennabeuren. Die Außenrenovierung ist nach gut siebenmonatiger Bauzeit weitgehend abgeschlossen und am Sonntag, 3. Dezember, kann der Wiedereinzug gefeiert werden. Dies geschieht um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Nikolausbesuch und um 18 Uhr mit einem Adventskonzert, das die Albvereins-Trachtenkapelle Ennabeuren gestaltet.

Mit neuem weißen Anstrich und neu eingedecktem Dach präsentiert sich die in den Jahren 1935/36 erbaute Pfarrkirche. „Wir sind froh und dankbar, dass wir wieder in die Kirche Mutter Maria einziehen dürfen“, sagt Pfarrer Karl Enderle. Im Zuge der Sanierungsarbeiten erhielt das Gotteshaus auf dem Heiligen Berg in Ennabeuren ein neues Dach mit einer in Gold strahlenden Turmzier, aber auch einen behindertengerechten Zugang an der Nordseite.

„Was lange geplant war, wird endlich gut“, ergänzt Enderle und ist glücklich, dass das Bauprojekt termingerecht zum ersten Adventssonntag weitgehend abgeschlossen ist. Der gesetzte Termin sei ein gewisses Druckmittel für das Vorankommen gewesen. „Gemeinsam mit allen am Bau Beteiligten haben wir immer nach der besseren Lösung gesucht und diese auch gefunden“, erklärt der Seelsorger und freut sich rückblickend, „dass sich die Kirchengemeinderäte mit der Baumaßnahme so identifiziert haben.“

Freiwilligen entrümpeln den Dachboden

„Mit den Kosten sieht es gut aus“, meint Architektin Stefanie Mayer vom Architekturbüro Ott aus Laichingen und erklärt: Der gesteckte Kostenrahmen mit 836.000 Euro kann wohl gehalten werden. Im Frühjahr wird der behindertengerechte Zugang mit dem Weg zum nördlichen Eingang rund um die Kirche angelegt. In dieser Woche standen noch Bodenarbeiten innen am neuen Zugang an, wo „Stoihauer“ Baumann aus Merklingen Natursteine verlegte. Aber auch umfangreiche Putz- und Reinigungsarbeiten durch die Heroldstatter Firma Zinn-Ziegel erfolgten, so dass nun die Kirche wieder zugänglich ist. Bis zum Weihnachtsfest ist noch die Orgel zu reinigen und zu stimmen.

„Ich bin sehr froh, dass alle Arbeiten unfallfrei fertiggestellt werden konnten“, sagt Architektin Mayer, die in den vergangenen sieben Monaten oft auf der Baustelle anzutreffen war, um mit den Handwerkern, den Kirchengemeinderäten sowie Vertretern der Diözese und des Denkmalamts die Arbeiten abzustimmen. Mit dabei bei den vielen Gesprächen war fast immer Pfarrer Karl Enderle, um sich über die Baufortschritte zu informieren. Bei diesen „jour fix-Terminen“ sei „das emotionale Engagement bisweilen recht hoch gewesen“, erinnert er sich. Und das sei auch gut im Interesse der besten Lösungen gewesen.

Losgegangen war das Projekt Außensanierung der Ennabeurer Kirche Mutter Maria in der Osterwoche, als freiwillige Helfer die Kirchenbänke ausbauten und den Dachboden entrümpelten sowie den Sauberkeitsstreifen rund um die Kirchenmauern in Zusammenarbeit mit der Firma Michael Keirat ausbauten.

Das musste alles saniert werden

Wie geplant kann nun am ersten Adventssonntag der Wiedereinzug begangen werden. Bauliche Verzögerungen gab es bei der Dacheindeckung aus zweierlei Gründen: Für die braun-grau gebrannten Tondachziegel mit Glasur stand nur eine Lieferfirma zur Verfügung und die hatte Engpässe bei der Produktion der Sonderziegel. Zudem mussten viele Ziegel für das in Kegelform gebaute Chordach passend zugeschnitten werden, was viel Zeit und Geduld in Anspruch nahm. „Die Säge stand fast nie still und ist schier heiß gelaufen“, meint Architektin Mayer.

Gegen den Zeitplan hat zudem der Orkan im August gearbeitet, als das Kirchendach nur mit einer Plane abgedeckt war. Wasser gelangte nach innen, die Decke wurde an einzelnen Stellen beschädigt, konnte aber gleich getrocknet werden. „Die zeitlichen Verzögerungen konnten wir ausgleichen und wiedergutmachen. Was machbar war, zogen wir vor“, erläutert die Architektin. So konnten einige Arbeiten vorgezogen werden. Es war möglich, parallel an den Wänden und am Dach zu arbeiten.

Und noch weitere Sanierungsmaßnahmen standen an: Zu sanieren war die Deckenkonstruktion des Kirchenschiffes, weshalb im Innern des Gotteshauses ein Flächengerüst aufgestellt wurde. Es galt, die Holzwolleplatten nachzubefestigen und besser zu verschrauben. Mängel hatte Glockensachverständiger Roman Schmid aus Geislingen bei seinen Überprüfungen des Glockenstuhls festgestellt. So mussten die Glockenaufhängungen im Turm erneuert werden. Zudem sind noch die Klöppel auszubessern, da diese in den Glocken zu tief anschlagen und sie schädigen.

Viele einheimische Betriebe kommen zum Zug

Wichtiger Bestandteil der Außensanierung bildete der Durchbruch für den zweiten Zugang an der Nordseite der Kirche, den Mitarbeiter um Maurermeister Michael Keirat aus Heroldstatt schufen. „Das war kein leichtes Unterfangen an der dicken Außenmauer, denn über der Öffnung mussten in mehreren Arbeitsschritten zwei Stürze eingebaut werden“, erinnert sich Architektin Mayer.

Keirat und sein Team hatten zudem den Treppenaufgang mit dem bestehenden 60 Zentimeter tiefen Fundament abschnittsweise zu unterfangen, an dem starke Feuchtigkeitsschäden zu erkennen waren. Die Denkmalpflege hatte deutlich gemacht, dass der Treppenaufgang zum Gesamtbild der Kirche Mutter Maria gehöre und ein Abbruch nicht in Frage komme.

Zu den Baumaßnahmen gehörten ferner ein komplett erneuerter Blitzschutz, neue Zeigermarken und Zeigerpaare mit elektrischem Antrieb sowie umfangreiche Flaschnerarbeiten, ausgeführt von Rudolf Hellgoth und seinen Mannen. „Viel Blech für Dachrinnen, Fallrohre und die ganzen Anschlüsse an die Mauern musste verarbeitet werden. An den Dachkonstruktionen wurden Hinterlüftungen eingebaut“, berichtet Stefanie Mayer. Die Elektroinstallation lag in den Händen von Ingo Weber aus Heroldstatt, dabei waren Leitungen zu kappen und neu zu verlegen und auch das Licht im Dachstuhl und auf der Empore zu ergänzen.

Am Sonntag soll alles schön sein

Ein Höhepunkt der Arbeiten stellte das Anbringen der vergoldeten und mit neuem Inhalt gefüllten Turmzier im September dar. In dieser Kugel sind nun zwei Kupferkapseln zu finden, in denen historische Schriften und Dokumente von Juli 1980 und September 2023 eingelegt sind. Pfarrer Karl Enderle ließ sich nicht nehmen, mit auf das Turmdach zu steigen, als Bauflaschner Rudolf Hellgoth das mit einem Kranen hochgehievte Kreuz und die vergoldete Kugel auf der Kirchturmspitze befestigte.

Ein weiterer Aspekt war dem Seelsorger wichtig: der Naturschutz. An der Ostseite am Kirchturm und am Chor wurden Mauerseglerkästen installiert - nach Beratung mit dem NABU. Zudem wurden Einflugmöglichkeiten an den Schallläden des Turms für Fledermäuse geschaffen. Pfarrer Enderle hat diese Beiträge zum Tierschutz initiiert und tatkräftig unterstützt.

Während der Bauarbeiten in den zurückliegenden siebeneinhalb Monaten hat die katholische Kirchengemeinde ihre Sonntagsgottesdienste in der Friedhofskapelle auf dem Bergfriedhof und die heiligen Messen unter der Woche in der Schönstattkapelle im Norden Ennabeurens gefeiert. Den Großteil der Baukosten von 836.000 Euro trägt die Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Pfarrer Enderle dankt Handwerkern und Bauarbeitern, die „mit Leidenschaft ihre Arbeiten zu einem guten Ergebnis ausgeführt haben.“ Sein Dank gilt auch dem Kirchengemeinderat und freiwilligen Helfern, die zuletzt noch die Kirchenbänke wieder montierten, so dass am Sonntag die Gottesdienst- und Konzertbesucher Platz nehmen können.