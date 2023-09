Kinderhaus in Heroldstatt tritt auf die Bremse

Das Kinderhaus in Heroldstatt ist beliebt. Das zeigt das seit Jahren anhaltend große Interesse. Nicht nur Eltern aus dem Ort, sondern auch aus umliegenden Gemeinden schätzen das Angebot. Aufgrund der angespannten Platzkapazität werden derzeit aber nur noch Kinder aus der Kommune aufgenommen, informierte Hauptamtsleiterin Carmen Holder. Sie stellte die Bedarfsplanung 2023/2024 in der Kindertagesbetreuung im Kinderhaus und in der Grundschule dem Gemeinderat vor.

Auch wenn man knapp an der Höchstbelegungszahl von 154 Kindern angekommen sei, habe man noch etwas Luft nach oben. Laut Kindertagesstättenverordnung dürfen bis Ende August 2025 die Gruppen um jeweils zwei Kinder „überbelegt werden“.

Aktuell werden im Kinderhaus in acht Gruppen 122 Jungs und Mädchen über drei Jahre und 26 unter drei Jahre betreut. Darunter sind vier Kinder von geflüchteten Familien. Holder spricht von einem „bedarfsgerechtes Angebot“, das die Gemeinde anbiete. Nicht zu vergessen seien zwei U3-Kinder aus Heroldstatt, die bei einer Tagesmutter in Westerheim untergebracht sind.

Die Hauptamtsleiterin informierte, dass der Bedarf der wöchentlichen Betreuungszeit im Kleinkindbereich deutlich zunehme, ebenso die Betreuung vom ersten Lebensjahr an. Die Krippengruppe ist von November bis ins Frühjahr 2024 „voll belegt“. In der dreitägigen Spielgruppe sind alle Plätze belegt, in der zweitägigen Spielgruppe ist noch ein Platz zu vergeben.

Anhand der Bedarfsplanung der vergangenen Jahre habe sich gezeigt, dass die Zahl der Jungs und Mädchen, die ins Kinderhaus möchten, stetig steigt. Um dem Ansturm gerecht zu werden, wird demnächst, voraussichtlich im Herbst, mit dem Anbau für eine neue Gruppe für 20 Kinder begonnen (wir berichteten). Sie soll im Frühjahr 2025 eröffnet werden. Während der Sitzung wurden die Rohbau- und Erdarbeiten für rund 205 000 Euro und der Blitzschutz für knapp 6800 Euro vergeben.

Auch das Betreuungsangebot an der Grundschule lasse keine Wünsche offen. Dort werden aktuell vier Betreuungsmodelle angeboten. Aktuell nehmen 44 Grundschüler der Klassen 1 bis 4 dieses Angebot an. Sie bekommen auf Wunsch auch ein Mittagessen.

Die Gemeinde biete „ein quantitativ wie auch qualitativ bedarfsorientiertes Betreuungsangebot“ an, so Bürgermeister Michael Weber.