Am Samstag, 22. Juli, ab 18 Uhr, spielt die Kehmerles Band erneut bei der Sontheimer Höhle (Foto: Kehmerles Band). Wie im vergangenen Jahr ist die Veranstaltung zusammen mit dem Sontheimer Höhlenverein als Open Air geplant. Allerdings wurde das Konzert 2022 witterungsbedingt in die Räumlichkeiten der Höhlenraststätte verlegt. Auch in diesem Jahr soll die Veranstaltung wenn es regnet nach drinnen verlegt werden.