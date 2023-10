50 Jahre gibt es heuer die Gemeinde Heroldstatt ‐ und seit 40 Jahren gibt der Heroldstatter Multiehrenamtler Patrick Thielsch den Heroldstatter Nikolaus. Das möchte er am 3. Dezember beim 6. Nikolaustreffen in Heroldstatt mit möglichst vielen anderen Nikoläusen feiern. Noch können sich interessierte Freizeit-Nikoläuse anmelden.

Thielsch stellt klar: Der Nikolaus sei keinesfalls zu verwechseln mit dem Weihnachtsmann. Letzterer wird meist dargestellt als beleibter älterer Herr mit Rauschebart, rotem Mantel, der mit weißem Pelz verbrämt ist und Zipfelmütze.

Das ganze soll ein bisschen wie ein kleiner Weihnachtsmarkt werden mit möglichst vielen Attraktionen. Patrick Thielsch

Thielschs Nikolaus bezieht sich hingegen auf Nikolaus von Myra, einen der bekanntesten Heiligen der katholischen und oströmischen Kirche. Der Feiertag des wundertätigen Bischofs von Myra ist der 6. Dezember.

Nicht am 6. sondern bereits am Freitag, 3. Dezember, veranstaltet Thielsch sein Jubiläums-Nikolaustreffen. Und es wird ein voller Tag: Los geht’s mit einem Empfang im Rathaus, danach besuchen die Nikoläuse einen ökumenischen Gottesdienst, bevor sie die Weihnachtliche Veranstaltung vor der Berghalle für die ganze Familie eröffnen.

Neues Gewand zu 40er gegönnt

Thielsch plant diese so: „Das ganze soll ein bisschen wie ein kleiner Weihnachtsmarkt werden mit möglichst vielen Attraktionen.“ Dabei seien unter anderem der Kinderchor Pusteblume aus Heroldstatt, aber auch der MV Sontheim sowie eine Feuerzaubershow aus dem Allgäu.

Während die Weihnachtsaktion vor der Halle noch läuft, besuchen die Nikoläuse kurz das Seniorenpflegeheim, bevor sie gegen 16 Uhr vor der Berghalle Überraschungen an die Kinder austeilen.

Thielsch hat sich übrigens zum 40-Jährigen ein neues Gewand gegönnt ‐ was jedoch nicht so einfach war. Aber er hatte Glück. „Ich bekam einen Hinweis, dass es in München ein Geschäft gibt, das sich auf liturgische Gewänder ‐ also alles, was so in christlichen Gottesdiensten getragen wird ‐ spezialisiert hat.“ Dort wurde er fündig auf seiner Suche nach einem neuen Nikolausgewand.

Weitere Nikoläuse können mitmachen

Auf den Rat seiner Frau hin entschied er sich für ein goldenes Gewand. „Ich bin jetzt komplett neu ausgestattet auch mit Mytra und Umhang“, freut sich Thielsch.

Rund 40 Nikoläuse aus ganz Deutschland und darüber hinaus hat er angeschrieben und zum Jubiläumstreffen eingeladen. Es können sich aber auch noch weitere Menschen bei ihm melden, die an diesem Freitag, 3. Dezember, in Nikolauskostüm nach Heroldstatt kommen möchten. Wer teilnehmen will, meldet sich bis zum 22. Oktober bei Patrick Thielsch unter der Telefonnummer 0162/4245396. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem guten Zweck zugute.