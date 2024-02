Die Stadt Laichingen plant ein neues Schulzentrum. Rund 37 Millionen Euro sollen der Neubau der Gemeinschaftsschule nebst einer Mensa wahrscheinlich kosten. Und weil auch Kinder aus den umliegenden Gemeinden weiterführende Schulen in Laichingen besuchen, sollten diese Gemeinden sich finanziell am Schulzentrumsneubau beteiligen. Derzeit wirbt der Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann bei den Gemeinderäten der Umlandgemeinden für dieses Vorgehen. Dem Heroldstatter Gemeinderat hat er das Konzept nun vorgestellt - und sich in den Zahlen vertan.

Bereits im vergangenen Oktober hatte der Laichinger Gemeinderat seine Verwaltung und damit den Schultes beauftragt, Verhandlungen mit den betroffenen Umlandgemeinden zur Kostenbeteiligung für den Neubau der Gemeinschaftsschule und den Bau der neuen Mensa aufzunehmen. Der Zeitplan ist aus heutiger Sicht eng: Schon bis Ende April 2024 sollen die Zusicherungen, möglichst im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages vorliegen. Insgesamt hofft Laichingen auf rund 6,7 Millionen Euro von den Umlandgemeinden.

Denn die 1952 erbaute Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule ist seit mehreren Jahren nicht nur baulich in einem suboptimalen Zustand, es gibt auch nicht mehr genug Räume für den Unterricht. Schon länger sind dort Container aufgestellt, welche Unterrichtsräume beherbergen. Aber einerseits läuft die Betriebserlaubnis der Container bald ab, andererseits kann das vorhandene Gebäude auch nicht mehr baulich auf den aktuell notwendigen Stand gebracht werden. Ein Schulneubau ist seit einigen Jahren schon im Gespräch und scheint nun unausweichlich.

Zwei Millionen Euro statt einer Million Euro

Die Stadt Laichingen übernimmt Schulträgeraufgaben für jene Umlandgemeinden, die selbst keine weiterführenden Schulen haben. Die drei weiterführenden Schulen sind die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule (EKS), die Anne-Frank-Realschule (AFR) und das Albert-Schweizer-Gymnasium (ASG). Der Anteil der auswärtigen Schülerinnen und Schüler liegt bei zwei der drei Schulen bei mehr als der Hälfte (ASG und AFR) und bei der EKS nur knapp darunter. Daher - so die Laichinger Sichtweise - sollen sich die Umlandgemeinden doch möglichst anteilig gemäß ihres Schüleranteils an den Bau- und Planungskosten der neuen EKS und Mensa beteiligen.

Bürgermeister Kaufmann stellt den Heroldstatter Ratsmitgliedern die bisherigen Überlegungen und Planungen vor. Eine Diskussion über die tatsächliche Höhe der Heroldstatter Beteiligung und ob sich die Gemeinde überhaupt und wenn in welcher Form beteiligen möchte, ist an diesem Abend nicht vorgesehen.

Allerdings nennt Kaufmann zwei Zahlen: 12,5 Prozent der Kosten sollte Heroldstatt freiwillig übernehmen und das wären nach seinen Berechnungen rund 900.000 Euro. Aber bei den 900.000 Euro hat sich der Laichinger Schulte geirrt, wie er im Nachhinein einräumt: Vielmehr wünscht sich Laichingen rund zwei Millionen Euro von Heroldstatt.

Kaufmann begründet den Lapsus so: „Ich habe auf die Schnelle versehentlich die falsche Zahl als Grundlage für die Berechnung herangezogen.“ Und: „Ich hatte die 12,5 Prozent, die auf Heroldstatt als Beteiligung für die Erich-Kästner-Schule und die Mensa an den Gesamtkosten entfallen, vom Anteil, der auf die Umlandgemeinden entfällt, fälschlicherweise berechnet.“ Er verweist aber auch darauf, dass in den Unterlagen, die dem Gemeinderat vorlagen, der richtige Betrag nachzulesen gewesen sei.

Gemeinderat soll möglichst schnell entscheiden

In der Tat hatten die Gemeinderäte Werner Knehr und Thomas Salzmann bei der Ratssitzung nachgefragt, ob der genannte Betrag von unter einer Million Euro denn auch wirklich stimme? Kaufmann hatte dies bejaht, weil schließlich auch die Planung zwischen den Laichinger Ratssitzungen im Oktober und im Januar nochmal abgespeckt worden war.

Der höhere Betrag wird die Diskussion über Form und Art einer möglichen Beteiligung Heroldstatts an dem EKS- und Mensa-Neubau bei der nächsten Ratssitzung wahrscheinlich alles andere als vereinfachen. Allerdings seien weder die 12,5 Prozent noch die (richtigen) zwei Millionen Euro in Stein gemeißelt, räumt Kaufmann indirekt in der Februarsitzung ein. Sein Heroldstatter Kollege Michael Weber fragt den Laichinger Schulte: „Wie breit ist der Spielraum für Verhandlungen? Oder geht er gegen Null?“ Das sei schließlich eine wichtige Frage, weil es ja um die Freiwilligkeit geht. Kaufmann winkt zunächst ab: Er wäre ein schlechter Verhandler, wenn er hier schon einen Korridor benennen würde. Und sagt: „Es liegt in jedermanns Geschick, wie gut er verhandelt.“ Das sei ähnlich wie beim Autokauf: Das müsse man dann miteinander austarieren.

Weber erklärt, dass er den Termin einer möglichen Zusage bis Ende April für „ganz schön sportlich“ halte. Schließlich liegen da noch Ferien dazwischen und es gelte ja auch noch, die Kommunalwahl vorzubereiten. Kaufmann drückt aus zwei Gründen aufs Tempo: „Ob ein neu gewähltes Gremium so schnell wie nötig einen Entschluss fassen kann, ist fraglich.“ Zudem lauf die Zeit der EKS-Container in zwei Jahren ab, sodass da der Bau schon begonnen haben sollte. Sein Fazit: „Wenn Sie es mit diesem Gremium hinbekommen, würde ich dafür plädieren.“ Weber sagt dazu: „Heute war der erste Aufschlag des Themas im Heroldstatter Gemeinderat.“