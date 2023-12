Heroldstatt geht es finanziell besser, als manche dachten

Wenn es in den vergangenen Monaten im Heroldstatter Gemeinderat um große Projekte wie beispielsweise die Berghallensanierung oder die Neugestaltung der Ortsmitten ging, kam aus einer Ecke des Rats die immergleiche Kritik: Man habe doch kein Geld, man dürfe sich doch nicht verschulden und wenn man das doch umsetzt, sei die Gemeinde auf Jahrzehnte durch die erdrückende Schuldenlast quasi handlungsunfähig. Dagegen hält die Heroldstatter Kämmerin Annemarie Weeger mit ihrem Finanzzwischenbericht. Demnach sieht es lange nicht so düster aus, wie argumentiert - im Gegenteil.

Die Heroldstatter Kämmerin hat Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde zum Stichtag 15. November 2023 gegenübergestellt und mit den im Haushaltsplan eingestellten Ansätzen verglichen. Ihr Fazit fällt positiv aus. Heroldstatt ist innerhalb des Alb-Donau-Kreises mit seinen 55 Kommunen eine der nur 19 Kommunen, die zum Jahresende voraussichtlich einen positiven Haushaltsabschluss haben werden. Das bedeutet nun aber keineswegs, dass die Gemeinde einen Geldspeicher bauen müsste. Denn das Ergebnis ist überschaubar. Weeger sagt: „Die Prognose des ordentlichen Ergebnisses zum 31.Dezember 2023 liegt bei 10.485 Euro. Wir werden also voraussichtlich das Jahr mit einem positiven Ergebnis beenden.“

Ohne hier allzusehr in die Details einzusteigen, ist festzustellen, dass die Gemeinde Herold-statt insgesamt zwar weniger Erträge als geplant für 2023 verbucht, sie aber auch weniger Aufwendungen hatte, als im Plan prognostiziert. Zudem scheinen sich die Gewerbesteuereinnahmen nach den Corona-Jahren wieder stabilisiert zu haben. Sie werden wohl sogar erstmals im Zehnjahreszeitraum die Marke von 1,6 Millionen Euro übersteigen. Zum Vergleich: 2020 waren die Gewerbesteuereinnahmen auf etwas über 600.000 Euro eingebrochen. Sie hatten sich seither aber mit jedem Jahr mehr erholt.

„Wir hoffen, auch künftig schuldenfrei zu bleiben“

Der erwartete leichte Gewinn in diesem Haushaltsjahr liegt auch keineswegs darin begründet, dass die Gemeinde kein Geld ausgeben hätte. Weeger sagt, dass etliche Projekte abgeschlossen und abgerechnet werden konnten: „So wurde unter anderem die Tragschicht auf dem Taubergweg aufgebracht.“

Die Kämmerin betont, dass Heroldstatt eine der wenigen Gemeinden im Alb-Donau-Kreis ist, die aktuell keine Kredite aufgenommen hat. Es sind gerade mal vier von 55 Gemeinden. Laut einer Grafik des Landratsamts weisen 52 Prozent der Kreisgemeinden eine Pro-Kopf-Verschuldung von mehr als 1000 Euro auf, in 41 Prozent liegt die Pro-Kopf-Verschuldung unter 1000 Euro und nur sieben Prozent der Gemeinden gelten als schuldenfrei zum Stichtag 31. Dezember 2023.

Der Heroldstatter Schultes Michael Weber nennt einen Grund, warum die Gemeinde keine Kredite aufnehmen musste, obwohl sie das laut Plan hätte machen können: „Wir haben für unsere Projekte alle Zuschüsse erhalten, die es gab.“ So habe man beispielsweise Förderung erhalten für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Lampen oder auch für die Erstellung des Feuerwehr-Bedarfsplans - ohne den es in der Regel auch keine Förderung für neue Feuerwehrfahrzeuge gibt. Weber sagt: „Wir hoffen, auch künftig schuldenfrei zu bleiben und unsere anstehenden Projekte trotzdem stemmen zu können.“

„Wir haben auch keine HD-Glaskugel“

Eines dieser anstehenden Projekte ist die Berghalle. Für die mögliche Sanierung der Halle soll ein Energieeffizienzberater ein entsprechendes Gutachten erstellen - das wird in der Ratssitzung an anderer Stelle besprochen. Der Berater sei, so die Verwaltung, zwingend notwendig für die Aufnahme in ein Förderprogramm. Weber stellt klar: „Es ist ja auch noch gar nicht klar, in welchem Rahmen wir in die Sanierung einsteigen.“ Das sei auch abhängig von der Höhe und Art der Förderung, welche die Gemeinde letztlich bekommt.

Mit Blick auf den Heroldstatter Haushaltsplan 2024 sagt Kämmerin Weeger, dass auch in diesem Plan die Möglichkeit der Kreditaufnahme durch die Gemeinde stehen werde, natürlich immer mit dem Ziel, diese Kredite nicht abrufen zu müssen. Sie sagt abschließend: „Wir werden versuchen, alle Eventualitäten in den Haushaltsplan aufzunehmen. Aber wir haben auch keine HD-Glaskugel.“