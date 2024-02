Während im Donautal dieser Tage oft noch tief hängende Wolken oder Nebel für eine unangenehme Atmosphäre sorgen, zeigt sich auf der Alb schon oft blauer Himmel und ihre Bewohner werden mit Sonnenschein verwöhnt. Den nutzen viele für einen Mittagsspaziergang. So auch das Ehepaar S. aus Heroldstatt, das sich am vergangenen Wochenende zu einer kleinen Runde aufmachte. Doch als die Eheleute gut gelaunt und erfrischt von ihrem Spaziergang nach Hause zurückkehren, machen sie eine seltsame Entdeckung und rufen die Polizei.

Was war geschehen? Nach der Rückkehr bemerkte Ferdinand S. (Name von der Redaktion geändert) eine Drohne, die über dem Grundstück ihres Einfamilienhauses schwebte und auf das Badezimmerfenster seines Hauses ausgerichtet zu sein schien. „Ich weiß nicht, ob die Drohne mit der Kamera hinein gefilmt hat oder nur zufällig so in der Luft gestanden ist. In der Gegend wird auch das eine oder andere Haus verkauft, da könnte es auch sein, dass ein Makler Aufnahmen gemacht hat“, so Ferdinand S, der mit seinem Handy ein Video von der Drohne macht und anschließend nach draußen ging, um zu sehen, ob er jemanden sieht, der das Flugobjekt steuert. Einen Drohnenpiloten fand er zwar nicht, aber er konnte noch das Nummernschild eines Fahrzeuges fotografieren, welches ihm aus seiner Nachbarschaft nicht bekannt war und das sich schnell entfernte, als er aus dem Haus kam.

Schärfere Regeln für Drohnenflüge

Allerdings gelten seit diesem Jahr noch schärfere Regeln für Drohnen. Private Drohnenpiloten dürfen über Gebäuden ohne Zustimmung fliegen, wenn die Drohnen weniger als 250 Gramm wiegen und keine Kamera haben. Bestandsdrohnen (Drohnen ohne Drohnenklasse) über 250 Gramm dürfen nur noch weit weg von Menschen geflogen und ein seitlicher Abstand von mindestens 150 Metern zu Wohngebieten, Gewerbegebieten und Erholungsgebieten muss eingehalten werden. Gemäß Drohnenverordnung ist beispielsweise der Einsatz unbemannter Flugobjekte verboten, wenn diese mit einer Kamera ausgestattet sind und über Wohngebieten, fremden Privatgrundstücken oder Flugverbotszonen eingesetzt werden.

Rund vier Meter, direkt über dem Badezimmerfenster des Ehepaars S. aus Heroldstatt schwebte die verdächtige Drohne. Im Chat tauscht man sich aus. (Foto: privat )

Ausnahmen wie beispielsweise bei Befliegungen durch Versorgungsunternehmen gibt es. Aber dafür bedarf es einer Genehmigung. Diese setzen die kleinen unbemannten Flugobjekte beispielsweise als Vermessungswerkzeug für die Planung eines Trassenverlaufs von neuen Abwasser-, Strom- oder Internetleitungen ein. Private Grundstücke werden dadurch in der Regel aber nicht berührt.

Reaktionen aus den Sozialen Netzwerken

Da die Situation dem Ehepaar komisch vorkam, verständigte Ferdinand S. und seine Frau die Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, schilderte S. das Geschehene und stellte Anzeige gegen unbekannt, immer unter der Prämisse diese fallen zu lassen, wenn es sich um eine Lappalie handle. „Wir wollten einfach nur Gewissheit haben, was da los war“, sagt Ferdinand S. Abends sei ihm das ganze fast schon etwas lächerlich vorgekommen und stellte das seltsame Erlebnis später sogar mit einem Post auf einem sozialen Netzwerk ein.

Er wisse eigentlich selbst nicht ganz genau, warum er dies getan habe. Doch schon die ersten Reaktionen von anderen Heroldstatter Bürgern sorgten dafür, dass sich tiefe Sorgenfalten auf die Stirn des Ehepaars legte. So habe einer ihrer Bekannten berichtet, dass bei einem jüngsten Einbruch in der Gemeinde ebenfalls Drohnen eine Rolle gespielt hätten und andere Bekannte deuteten ähnliches an. Erst Ende November hatte eine Einbruchsserie, die in einer Nacht mehrere Gewerbebetriebe in Heroldstatt betroffen hat (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete ausführlich) für Aufsehen gesorgt. In der Zeit um Weihnachten folgten Einbrüche und Einbruchsversuche in mehrere Einfamilienhäuser.

„Vor diesem Hintergrund wollte ich dann natürlich schon wissen, was los ist und habe am Donnerstag bei der Polizei angerufen. Wenn es ein Makler gewesen wäre, hätten die Beamten das ja bestimmt mit zwei Anrufen geklärt“, sagt S. Allerdings gaben die Beamten dem Mann aus Heroldstatt keine Auskunft, was das Ehepaar nun umso mehr beunruhigte.

Einbrecher rüsten schon lange technisch auf

Die Zeiten, in denen sich Diebe mit Gaunerzinken Tipps gegeben haben oder mit Tesafilmstreifen prüfen, ob Türen und Tore längere Zeit nicht geöffnet werden, sind zwar noch nicht vorbei, aber Verbrecher setzen mittlerweile auch verstärkt auf High-Tech. Immer wieder gibt es Meldungen aus ganz Deutschland, dass Einbrüche möglicherweise mit Drohnen vorbereitet und interessante Ziele von Ganoven mit der neuen Technik ausgekundschaftet werden. Neben Drohnen könnten Täter elektronische Sicherheitslücken ausnutzen, es ist möglich, Alarmanlagen ebenso zu deaktivieren wie elektronische Türschlösser und Überwachungskameras.

Schon im Vorfeld haben sie die Möglichkeit, in sozialen Netzwerken nach Fotos zu suchen, die auf Abwesenheit hindeuten, wie beispielsweise Urlaub. Mit Störgeräten kann man funkgesteuerte Sicherheitssysteme beeinträchtigen, oder mithilfe von Programmen, die Tastenanschläge aufzeichnen (Keylogger), Zahlenkombinationen oder Passwörter erlangen.

Polizei gibt für Heroldstatt Entwarnung

Im vorliegenden Fall aus Heroldstatt gibt die Ulmer Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitag Entwarnung. „Der Drohnenführer hat im Auftrag eines Maklers mit einer erlaubnisfreien Drohne Bilder gefertigt. Ob möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, muss noch ermittelt werden“, heißt es von einem Polizeisprecher aus Ulm. Ferner sei beim Polizeipräsidium Ulm in den vergangenen zwölf Monaten kein Fall bekannt, in dem eine Drohne zum Auskundschaften möglicher Einbruchsziele verwendet worden ist. Die Ermittlungen im Rahmen eines Einbruchs in Heroldstatt, im Dezember vergangenen Jahres, bei dem ein Zeuge eine Drohne beobachtet hatte, ergaben kein Zusammenhang zwischen Straftat und Flugobjekt, erklärt der Polizeisprecher weiter. Auch bei der jüngsten Einbruchsserie in Gewerbegebiete schreibt die Polizei: „Ein Zusammenhang ist nicht erkennbar.“

Dennoch raten die Beamten den Bürgern verdächtige Beobachtungen stets der Polizei zu melden. Wer sich vor Einbruch schützen will, den verweisen die Beamten auf deren Internetseite www.polizei-beratung.de. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informiert ebenfalls kostenlos und sind in der Region unter der Telefonnummer 0731/1881444 erreichbar. Weitere Tipps gibt es auch unter www.k-einbruch.de.