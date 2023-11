Großes Sanierungsvorhaben in Heroldstatt

Der Gemeinderat von Heroldstatt hat die Weichen für umfangreiche städtebauliche Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte Ennabeuren und Ortsmitte Sontheim“ gestellt. Der Beschluss mit sieben Ja- und vier Gegenstimmen beauftragt die Verwaltung und die beteiligten Planungsbüros, die erforderlichen Schritte bis zur Vergabe der Bauleistungen einzuleiten.

Konkret geht es um folgende Maßnahmen in den Ortskernen von Sontheim und Ennabeuren, die aus Wünschen der Bürgerbeteiligung/Bürgerwerkstatt und daraus folgend Entscheidungen aus mehreren Gemeinderatssitzungen resultieren:

Grob gesagt soll die Sontheimer Ortsmitte neu belebt werden, was unter anderem die Lebensqualität der Anwohner verbessern könnte. Die zentrale Grünanlage, ein Treffpunkt für Gemeinschaftsevents wie das traditionelle Maibaumstellen oder die Weihnachtskonzerte, wird aufgewertet, indem beispielsweise die Spielgeräte ausgetauscht werden. Die Bushaltestellen werden barrierefrei, was allerdings ohnehin eine Vorgabe an alle Gemeinden ist und eigentlich schon 2022 realisiert sein sollte.

Heroldstatt ist im Vergleich mit anderen Alb-Gemeinden allerdings weit fortgeschritten in der Planung. Außerdem sollen die Parkplätze neu angeordnet und gestaltet werden. Neu gestaltet werden auch die Straßenräume etwa durch verkehrsberuhigende Maßnahmen zwischen der Lange Straße, Wiesenstraße und die Obere Hülbe, um insbesondere durch den Natursteinpflasterbelag die Sicherheit und Lebensqualität zu verbessern. Eine Pflichtaufgabe von Gemeinden ist es, die Kanäle in Ordnung zu halten. Weil in der Wiesenstraße Kanäle schadhaft sind, will man die offene Sanierung, also das Aufbaggern der Straße, nutzen, um nicht nur die Schäden zu beheben, sondern auch gegebenenfalls Wasserleitungen zu erneuern und Breitbandleerrohre zu verlegen, wünschenswert wäre es auch, dass bei der Gelegenheit auch andere Leitungen wie Strom oder Gas gleich miterneuert werden.

Gesamtkosten rund 3,8 Millionen Euro

Auch in Ennabeuren steht die Ortsmitte vor einer umfassenden Neugestaltung. Auch hier sollen die Grünanlage neu gestaltet und die zuvor genannten Synergieeffekte bei der Straßen- und Kanalsanierung genutzt werden. Auch hier sollen die Bushaltestellen barrierefrei gestaltet und die Parkplätze neu angeordnet und optimiert werden. Die Hülbenstraße, das Zentrum der historischen Ortsmitte, soll als öffentlicher Platz neugestaltet und aufgewertet werden und so dem sozialen Miteinander und der Dorfgemeinschaft einen angemessenen Raum bieten. Durch den Rückbau der westlichen Straße, entlang der Grünfläche, und den Natursteinpflasterbelag soll die Sicherheit erhöht und ein Raum für soziale Aktivitäten geschaffen werden.

Das Backhaus soll ‐ entsprechend umgebaut und erweitert ‐ zum Café und Veranstaltungsraum, also zum „Quartiersanker und Raum der sozialen Integration“ werden. Auch die Ulmer Straße soll als zentrale Verkehrsader in Ost-West-Richtung aufgewertet und an die aktuellen verkehrsrechtlichen Vorgaben angepasst und ertüchtigt werden. Weiter Maßnahmen wären der Kauf und Abriss von Gebäuden in dem Gebiet, anderen Stelle neuer Wohnraum entstehen soll.

Die Finanzierung des Sanierungsgebiets „Ortsmitte Ennabeuren und Ortsmitte Sontheim“ sei gesichert, versichert die Gemeindeverwaltung. Die Gesamtkosten für die geplanten Maßnahmen belaufen sich auf rund 3,8 Millionen Euro. Über Fördermittelzusagen aus verschiedenen Töpfen seien immerhin 2,03 Millionen Euro abgedeckt, was einer Gesamtförderquote von 53 Prozent entspricht. Für die Gemeinde verbleib eine Nettoinvestition von 1,77 Millionen Euro. Wie Bürgermeister Michael Weber es formuliert: „Wir haben die maximale Förderung aus allen möglichen Töpfen.“ Diese Geld müsse man ja auch nicht auf einen Schwung ausgeben, sondern könne die Ausgaben über mehrere Jahre strecken.

„So spart die Gemeinde viel Geld“

Vier Gemeinderatsmitglieder äußern Bedenken, dass sich die Gemeinde unter anderem mit diesen Projekten finanziell überheben, „das Dorf finanziell überfordern“ würde. Thomas Salzmann stellt den Umbau des Ennabeurer Backhauses infrage, da wurde sich „kommunale und aktuelle Gastronomie Konkurrenz machen“. Außerdem sei es ihm nicht vermittelbar, „wenn die Gemeinde dafür Schulden aufnehmen muss“. Die Heroldstatter Kämmerin Annemarie Weeger sieht das anders: Zwar habe die Gemeinde im Haushalt 2023 sogenannte Kreditermächtigungen aufgenommen, bisher aber keinerlei Kredite abgerufen ‐ trotz etlicher Projekte und dank erfolgreicher Förderanträge.

Mit anderen Worten: „Wir sind bis heute schuldenfrei.“ Mit Blick auf die anstehende Neugestaltung der Ortsmitten mit den zu den Pflichtaufgaben gehörenden Investitionen beispielsweise in Straßen und Kanäle und die zugesagte Förderung für alles, sagt sie: „Hier spart die Gemeinde bei diesen Maßnahmen ganz viel Geld.“