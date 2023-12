Gemeinderäte machen sich im Internet über Ratsentscheidungen lustig

Der Internetauftritt „unser-heroldstatt.de“ sorgt für Ärger im Heroldstatter Gemeinderat. Ratsmitglied Werner Knehr richtet einen Appell an die Betreiber des Internetauftritts.

Betrieben wird unser-heroldstatt.de von den fünf Ratsmitgliedern Andreas Fülle, Manuela Hettrich-Wiedemann, Michael Hoffmann und Ralf Kölle und, wie es scheint, federführend von Thomas Salzmann. Laut eigener Aussage, die auch dort nachzulesen ist, haben Sie den Internetauftritt ins Leben gerufen, weil sie ihre Belange als Gemeinderatsmitglieder, weder im Mitteilungsblatt der Gemeinde, noch in „den Medien“ ausreichend abgebildet sehen.

Adventskalender mit Kommentaren zu Ratsentscheidungen

Die Internetseite wird auch gespiegelt beim Nachrichtendienst Instagram. Dort finden sich dieselben Inhalte, in etwas anderer Form aufbereitet. Zum Beispiel sind da unter anderem Fragen von namentlich nicht genannten Bürgerinnen oder Bürgern zu lesen in einer Form, die an einen Adventskalender erinnern könnte.

Hinter dem 4. „Türchen“ ist folgendes zu lesen: „Das Rathaus gibt in letzter Zeit richtig Gas, was ,Kommunikation’ betrifft. LOL. Ich gehe stark davon aus, dass diese ellenlangen Werbetexte im Sinne des Rathauses vom Bürgermeister nur unterschrieben werden. Schreibt die auch sein „Institut für Kommunikation“? Wenn ihr so weitermacht, stellt Herr Weber bestimmt noch eine eigene Öffentlichkeits-Managerin ein. Natürlich auf Kosten der Gemeindekasse. Hahaha. Alles wegen Euch. Macht weiter so!“ Thomas Salzmann kommentiert dies so: „Kein Kommentar.“

Geschlossenheit und Zusammenhalten bezüglich der großen vor uns liegenden Aufgaben ist die Maßgabe. Nur so bringen wir Heroldstatt weiter - nicht durch ständiges Lamentieren auf Instagram. Werner Knehr

Ratsmitglied Werner Knehr findet diese Art des Bürgerdialogs kontraproduktiv für die Gemeinderatsarbeit. Er stellt fest: „Ich appelliere dringend an die fünf Betreiber/Gemeinderäte der Instagram-Seite ,unser.heroldstatt’, jetzt Gas herauszunehmen in Bezug auf die fast tägliche Diffamierung unserer Verwaltung mit Bürgermeister und den Mitarbeitenden.“

Es werde eine Missstimmung erzeugt, die sich negativ auf die Arbeitsmotivation der Verwaltungsangestellten, aber auch der anderen Gemeinderäte auswirke. „Besonders, wenn mehrheitlich beschlossenes vom Gemeinderat immer infrage gestellt wird - das irritiert enorm. Es ist unproduktiv und hält von der eigentlichen Arbeit ab“, sagt Knehr.

Warum muss man alles madig machen? Manfred Hofmann

Seine Forderung ist deutlich: „Geschlossenheit und Zusammenhalten bezüglich der großen vor uns liegenden Aufgaben ist die Maßgabe. Nur so bringen wir Heroldstatt weiter - nicht durch ständiges Lamentieren auf Instagram. Wir sind in der Adventszeit und gehen mit großen Schritten dem freudigen Friedensfest Weihnachten entgegen. Auch deswegen sind die ständigen Sticheleien komplett fehl am Platz.“

Sein Ratskollege Manfred Hofmann pflichtet Knehr bei: „Warum muss man alles madig machen?“ So sei die Gemeinde Heroldstatt doch weit angesehen für Ihre Projekte, bis hin nach Stuttgart.

Bürgermeister fasst Seite als Satire auf

Thomas Salzmann widerspricht: „Wir sind demokratisch gewählt. Und wir geben bloß Fragen weiter, die uns als Gemeinderatsmitglieder gestellt wurden.“ Der Internetauftritt diene der Transparentmachung von Gemeinderatsbeschlüssen und -debatten. Seine Form spiegele eben den Geist der Zeit wider. Letzten Endes tue man das für die Bürgerschaft. Salzmann spricht von einer „überwältigenden Resonanz“, welche er erfahren habe.

Es ist wichtig, dass wir nicht gegeneinander arbeiten. Kämmerin Annemarie Weeger

Bürgermeister Matthias Weber möchte das so nicht stehen lassen: „Wie Sie die Gemeinde Heroldstatt nach außen repräsentieren, wie Sie Beschlüsse nach außen geben, müssen Sie sich überlegen.“ Die „Adventskalender Optik“ auf Instagram könne er nur als Satire begreifen.

Kämmerin Annemarie Weeger versucht, die Wogen zu glätten: „Es ist wichtig, dass wir nicht gegeneinander arbeiten. Wenn Sie Fragen gestellt bekommen, wäre es doch gerecht, diese Fragen im Gremium anzusprechen. Vielleicht sind bei anderen Ratsmitgliedern ähnliche Fragen aufgekommen oder es gibt noch andere Meinungen dazu. Wäre das kein guter Kompromiss?“

Thomas Salzmann stellt darauf fest: „Wie das ein Gemeinderatsmitglied macht, bleibt doch jedem selbst überlassen.“