Annemarie Weeger, Kämmerin der Gemeinde Heroldstatt, hat ihrem Gemeinderat am Montagabend einen positiven Haushaltsplan für die kommenden Jahre bis 2027 vorgelegt. Eigentlich ein Grund zur Freude angesichts der Tatsache, dass viele Nachbarkommunen sich ernsthaft Gedanken machen, wie sie ihre Pflichtaufgaben finanziert bekommen.

Allerdings kritisieren fünf Gemeinderatsmitglieder bereits im Vorfeld, dass sie innerhalb von zehn Tagen keine ausreichende Zeit gehabt hätten, sich mit dem Plan ausreichend auseinanderzusetzen. Die daraus erwachsene Debatte drehte sich nicht mehr um konkrete Haushaltsposten, sondern um die Art, wie Gemeinderatsmitglieder und Verwaltung mit der Haushaltsplaneinbringung umgehen.

In einem vom 25. Januar 2024 datierten und von den Gemeinderatsmitgliedern Thomas Salzmann, Andreas Fülle, Manuela Hettrich-Wiedemann, Michael Hoffmann und Ralf Kölle - den Mitgliedern der Internetseite „unser-heroldstatt.de“ - unterzeichneten „offenen Brief“ schreiben die Vorgenannten an Bürgermeister Michael Weber direkt, man habe am 19. Januar den Haushaltsplan erhalten. „Damit gewähren Sie uns erstmalig Einblick in die geplanten Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2024 bis 2027“, heißt es weiter im Brief.

Offener Brief an den Schultes

Weiter an Weber gerichtet schreiben sie: „Ihr Haushaltsplan umfasst 450 Seiten (!) Text- und Zahlenwerk für über 40 (Groß-) Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 26 Millionen Euro. Dass wir uns innerhalb von nur 10 Tagen damit auseinandersetzen sollen, um Ihren Plänen bereits am kommenden Montag, den 29.01.2024 den Segen zu erteilen, ist absolut inakzeptabel und lässt in Hinblick auf das letztjährige Fiasko klares Kalkül vermuten.“ Man bittet sich eine längere Vorbereitungszeit aus und schlägt vor, die Abstimmung über den Haushalt auf Ende Februar zu verschieben. Konkrete Fragen zum Haushaltsplan an die Verwaltung werden in dem Schreiben nicht gestellt.

Andere Ratsmitglieder haben es hingegen offensichtlich geschafft, den Haushaltsplan in der gesetzten Zeit durchzuarbeiten. Dirk Süßmuth formuliert das in der Sitzung so: „Fünf Gemeinderatsmitglieder haben’s nah kriegt, sich innerhalb der zehn Tage den Haushalt durchzulesen und Fragen an die Verwaltung zu stellen, die hier in der Sitzung schon beantwortet wurden. Aber die anderen fünf haben stattdessen einen Brief schreiben und kräftig auf den Putz hauen müssen.“

Weiter sagt Süßmuth: „Wenn man einigermaßen im vergangenen Jahr in den Ratssitzungen aufgepasst hat, weiß man, um was es geht. Aber da schreibt man lieber einen Brief ins Internet, macht den ganzen Ort schaluh und erweckt den Eindruck, die Gemeinde sei ein Unternehmen, das bald einen Insolvenzantrag stellen müsste.“

Hohe Hürden für Kredite

Von einem „Insolvenzantrag“ hingegen scheint die Gemeinde Westerheim weit entfernt. Kämmerin Weeger erklärt: „Der Haushaltsplan weist für alle Planjahre ein positives Ergebnis auf.“ Und ohnehin stünden da, so Weeger, keine Neuigkeiten drin, der Plan sei lediglich eine „Fortschreibung des Bekannten“.

Sie erklärt: „Der Gemeinderat legt Ziele und Prioritäten fest. Unsere Aufgabe in der Verwaltung ist es, diese rechtlich sicher zu verfassen.“ Dementsprechend finden sich im Plan, für dieses und die kommenden Jahre, längst im Rat mehrheitlich beschlossene Projekte wie Investitionen in den Ausbau des Kinderhauses, die Sanierung der Berghalle, die Sanierung des Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung oder den Ausbau des Breitbandnetzes.

Weeger stellt klar, Ziel eines Gemeindehaushalts sei keineswegs die Gewinnerzielungsabsicht, sondern die Sicherstellung, dass die Gemeinde dauerhaft ihre Aufgaben aus eigener Kraft erfüllen kann. Übrigens sei eine Kreditaufnahme bei öffentlichen Einrichtungen alles andere als einfach. Erst wenn wirklich gar kein Geld vorhanden ist, würde die Finanzaufsicht beim Landratsamt eine Kreditaufnahme prüfen und Kredite gebe es ausschließlich für Investitionsprojekte. Gehälter der Verwaltungsangestellten könnten demnach beispielsweise niemals mit Krediten finanziert werden.

Den Hauhaltsplan kann jeder einsehen

Heroldstatt schaffe durch seine notwendigen Investitionen der kommenden Jahre langfristige Vermögenswerte. Weeger räumt ein: „Wir reden hier über sehr, sehr hohe Summen, die ein normaler Bürger in seinem Leben kaum verpackt.“ Sie zitiert den Kommunikations-Coach und Sinnsprucherfinder Georg-Wilhelm Exler: „Nur wer in die Gegenwart investiert, investiert in die Zukunft.“

Ratsmitglied Salzmann lobt Weeger für ihre Ausführungen und sagt, die Kritik richte sich keineswegs gegen sie, sondern gegen Bürgermeister Michael Weber. Denn der bringe den Haushalt ja schließlich ein. Und dann stehe es in dem Haushalt so, wie der Schultes das möchte. Weeger stellt klar, dass sie den Haushalt auf Grundlage der Gemeinderatsentscheidungen verfasst habe und diesen auch auf sachliche Richtigkeit zu prüfen habe. In der nächsten Stufe werde der beschlossene Haushalt der Finanzaufsicht im Landratsamt vorgelegt, die ihn ihrerseits nochmal prüfe. Die Gemeinderatsmitglieder müssten sich da nicht mit den Taschenrechnern hinsetzen: „Es wird vom Gremium nicht erwartet, dass sie Finanzprüfer werden.“

„Haushaltsvorlage ist ein Traumpass“

Rastmitglied Michael Keirat pflichtet ihr bei: „Im Vorbericht zum Haushaltsplan steht schon mal viel drin. Ich habe mehrmals bei der Verwaltung nachgefragt, um ein Bild vom Haushalt zu bekommen. Dabei habe ich auch kein Kalkül von Ihnen, Herr Weber, im Bezug auf den Haushalt feststellen können. Ich muss doch nicht nachschauen, ob das Rathaus einen neuen Drucker gekauft hat.“ Ihm sei wichtig, dass die wichtigen Projekte, wie die Berghallensanierung, enthalten sind. Zudem rief er die Gäste der Ratssitzung sowie die Heroldstatter Bevölkerung dazu auf, sich selbst ein Bild des Haushalt zu machen - schließlich stehe dieser öffentlich einsehbar im Internet.

Ratskollege Werner Knehr formuliert es so: „Diese Haushaltsvorlage würde man im Fußballjargon als Traumpass bezeichnen.“ Diesen Pass dürfe man sich nicht entgehen lassen und müssen nun den Ball ins Tor bringen. Die Äußerungen von „unser.heroldstatt“ seien für ihn „ein Sturm im Wasserglas“ und „ein Vorschuss an Misstrauen“. „Das finde ich jämmerlich“, so Knehr.

Eine Vertagung der Beschlussfassung ist am Montagabend mit sechs zu fünf Stimmen abgelehnt worden. Dem Haushaltsplan stimmten sechs Ratsmitglieder inklusive Bürgermeister Michael Weber zu. Michael Hoffmann und Ralf Kölle enthalten sich, Thomas Salzmann, Andreas Fülle und Manuela Hettrich-Wiedemann stimmen dagegen. Somit wird im nächsten Schritt die Finanzaufsicht den Heroldstatter Haushaltsplan noch prüfen.