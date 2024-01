Der Kunstmaler freut sich auf den Ruhestand

Der Heroldstatter Kunstmaler Claus Schrag spricht im Interview über schöne Erlebnisse im vergangenen Jahr, erklärt, wie er den Weihnachtsmann enttarnte und verrät einen seiner Träume für ein ganz besonders Event in der Gemeinde Heroldstatt.

Herr Schrag, an welches schöne Ereignis des Jahres 2023 denken Sie gerne zurück?

Ich hatte meine Freude an dem „Ballroom Blitz“-Konzert in Merklingen am 4. November. Das ist eine „The Sweet“-Coverband. Meine erste „Sweet“-LP habe ich mit zehn Jahren von meinem Taschengeld gekauft und wurde ein richtiger Fan. Das Konzert erinnerte mich an das Anhören der Platte auf einem klitzekleinen Koffer-Plattenspieler in Rot.

Was wünschen Sie sich für das jetzt angelaufene Jahr 2024?

Was sich wahrscheinlich jeder wünscht: Gesundheit. Aber ich würde auch gerne zu mehr Rockmusikveranstaltungen gehen können.

Was wünschen Sie sich von Ihren Mitmenschen?

Sie sollten freundlicher miteinander Umgehen, zum Beispiel hat es noch keinem geschadet, „Bitte“ und „Danke“ zu sagen. Und sie sollten die Meinung anderer respektieren ohne gleich auszurasten.

Wie feiern Sie traditionell Weihnachten?

Natürlich mit meinen Kindern. Dem wird alles andere untergeordnet. Ach ja - wir machen jedes Jahr ein Foto von meinen Zweien vor dem Weihnachtsbaum.

Wann haben Sie aufgehört, an den Weihnachtsmann zu glauben?

Ich müsste so vier oder fünf Jahre gewesen sein. So genau weiß ich das heute nicht mehr. Mein Vater und meine Mutter öffneten immer das Fenster und wir Kinder mussten in einen anderen Raum, damit das Christkindle reinfliegen und die Geschenke unter den Baum legen konnte. Doch da kam auch der Tag, wo ein Weihnachtsmann in der Stube stand und mit der Rute wedelte. Aber da erkannte ich den Betrug - an den Socken! Die gleichen hatte mein Onkel, der „zufällig“ auch danach an dem Abend da war.

Welche guten Vorsätze haben Sie sich für 2024 vorgenommen?

Mein Vorsatz ist es, keine Vorsätze zu haben.

Auf welches Ereignis freuen Sie sich in diesem Jahr?

Ich freue mich darauf, das Hamsterrad der Lohnarbeit Ende August verlassen zu können - und nur noch „Freischaffender Künstler“ zu sein.

Was wünschen Sie der Gemeinde Heroldstatt?

Ruhe im Gemeinderat…

Und wenn Sie sich ein Event wünschen könnten ...?

Einen Künstlerhandwerkermarkt mit Bildenden Künste und Musik zusammen! Auch mit mehr Beachtung von Comics aller Art. Und eventuell einen Weihnachts- und Kunstmarkt. Es gibt so viele Leute mit extremen Talenten, die gefördert werden sollten. Es sollte nicht alles in Tiktok ablaufen. Mir ist schon klar, dass man kann die Zeit nicht zurückdrehen kann, aber wir sollten wieder mehr miteinander machen.

Wie geht Ihre künstlerische Reise weiter?

Am 25. Februar stelle ich meine Bilder - hauptsächlich die Serie „Abhängig“ - im Landratsamt in Ulm aus. Die Vernissage ist um 11 Uhr. Eventuell stelle ich meine „Kaffeerelle-Würmchen“ im April in Kirchheim aus. Und Ende August habe ich im HGS3 in Schelklingen eine Ausstellung.