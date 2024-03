Das sind die nächsten Schritte zum Heroldstatter Windenergieprojekt

Rund ein Jahr nach Verfahrensbeginn nimmt der Windpark Heroldstatt konkrete Formen an. Der Regionalverband hat seine Karten aktualisiert und die Gemeinde Heroldstatt ist mit ihren Projektpartnern für die Windenergiegewinnung weiter als viele andere Gemeinden im Alb-Donau-Kreis.

Willi Schöller, Geschäftsführer des Erneuerbare-Energien-Projektentwicklers Schöller SI, sagt über den zeitlichen Ablauf: „Große Anerkennung für die Gemeinde Heroldstatt, die den gesamten Prozess in einer hohen Geschwindigkeit umgesetzt hat und dabei immer klar, transparent und partnerschaftlich unterwegs war. Wir freuen uns auf die weitere wertschätzende Zusammenarbeit.“

Rückblick: Im ersten Halbjahr 2023 haben sich interessierte Projektentwickler für Windenergiegewinnung dem Heroldstatter Gemeinderat vorgestellt. Mit dem Ziel, die maximale Wertschöpfung lokal in der Umgebung und damit bei den Bürgern vor Ort zu halten, überzeugte die Schöller SI. Im September folgte der Beschluss, die Gemeindeflächen an Schöller SI zu verpachten. Das Poolmodell führt dabei zu einer größtmöglichen Akzeptanz unabhängig davon, ob Grundstücke aufgrund ihrer Lage mit Windrädern bebaut werden können.

Sie sind Partner im Windkraft-Projekt Heroldstatt (v. l.): Willi Schöller, CEO der Schöller SI, der Heroldstatter Schultes Michael Weber und Patrick Docimo, der auf Gemeindeseite das Projekt leitet. (Foto: Schneider )

Pachteinnahmen der Gemeinde für die Allgemeinheit

Der Heroldstatter Schultes Michael Weber erinnert: „Die Gemeinde Heroldstatt unterstützt den Ausbau der Windenergie als Schlüssel zur nachhaltigen Stromerzeugung und zur Erreichung der deutschen Klimaschutzziele. Das hohe Tempo sollte den größtmöglichen Gewinn für die Gemeinde Heroldstatt mit sich bringen. Viele Projektoren waren bereits unterwegs, die Potenzialgebiete drohten zu zerfleddern.“

Aktuell hat der Regionalverband Donau-Iller die Suchraumkarten für Windanlagen aktualisiert, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Eine Priorisierung der Flächen war dem Heroldstatter Gemeinderat von Anfang sehr wichtig. Diese liegt auf den Flächen im nördlichen und östlichen Teil der Gemarkung Heroldstatt.

„Damit bleibt unsere schöne Aussicht nach Süden unverbaut und eine Umzingelung wird vermieden“ erklärt Weber. „Auch wenn weniger Windanlagen gebaut werden können, sprechen wir immer noch über Pachteinnahmen für die Gemeinde in zweistelliger Millionenhöhe. Geld, das beispielsweise für die Sanierung unserer Berghalle und damit gewinnbringend für das Gemeinwesen eingesetzt werden kann.“

Messungen sollen in diesem Jahr beginnen

Dank der frühzeitig getroffenen Entscheidungen - der Auswahl des Projektentwicklers und die Einbindung des Regionalverbandes durch die Gemeinde - konnte die Flächensicherung bereits im Februar dieses Jahres abgeschlossen werden. Dies bedeutet Planungssicherheit für alle Projektbeteiligten.

Der ökologische Ausgleich soll auf der eigenen Gemarkung erfolgen. Eine entsprechende gemeinsam unterzeichnete Absichtserklärung zwischen Schöller SI und der Gemeinde Heroldstatt hat das Ziel, Eingriffe in die Natur lokal zu kompensieren. Es wird so das gemeinsame Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit dokumentiert. Hintergrund sind hier Ökopunkte in Millionenhöhe, welche die Gemeinde durch die Ausweisung von zwei Flächen als Bannwälder sammelt. Entsprechenden Beschlüsse zu den Bannwäldern, zur primär lokalen Verwendung der Ökopunkte sowie zur genannten Absichtserklärung hat der Heroldstatter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich gefasst (wir berichteten).

Ersah Öztürk, Geschäftsführer der Schöller SI Erneuerbare GmbH, erklärt nun, welche Schritte folgen werden: „Noch in diesem Jahr beginnen wir mit der Lidarmessung. Die Umweltgutachten sind bereits beauftragt. Zudem wird bereits im nächsten Jahr das Umspannwerk gebaut. An dieses wird auch der geplante Windpark in Magolsheim angeschlossen werden. Damit erzielen wir direkt Synergieeffekte für die Region.“