Darum gibt es zwei Pools für Windanlagenflächen in Heroldstatt

Wie alle Gemeinden in Baden-Württemberg musste auch Heroldstatt Flächen vorschlagen, auf denen möglicherweise Windenergieanlagen gebaut werden könnten. Und wie in allen Gemeinden ist es zum heutigen Zeitpunkt völlig ungewiss, ob und wo und was gebaut werden könnte. Erst in zwei Jahren gibt es eine einigermaßen verlässliche Planung (siehe Infokasten). Fakt ist aber, dass die Heroldstatter Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat drei mögliche Flächen vorgeschlagen hat: im Süden, Norden und Osten. Für eine gerechte Verteilung soll eine Poollösung sorgen: Wer seine Flächen in diesen Gebieten einbringt ‐ unabhängig davon, ob dort wirklich etwas gebaut oder gebraucht wird ‐ profitiert finanziell. Nun gibt es Unmut unter den Landbesitzenden von Süd und Nord, weil die Ostregion als eigener Pool geführt wird. Es gibt Vorwürfe der Mauschelei. Wir haben mit den leitenden Menschen des Projekts gesprochen. Am Tisch sitzen David Drenovak und Christoph Schneider von der „Schwäbischen Zeitung“ sowie Willi Schöller, Gründer der Projektentwicklungsgesellschaft Schöller SI, der Heroldstatter Bürgermeister Michael Weber und der Projektverantwortliche Patrick Docimo.

Herr Weber, skizzieren Sie bitte, wie das mit dem Vorschlag der Windenergieflächen durch die Gemeinde gegenüber dem Regionalverband Donau-Iller (RVDI) vor sich ging.

Wir hatten bereits im Frühjahr eine nicht öffentliche Information im Gemeinderat, bei welcher die Entwicklungen, gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Vorgaben des RVDI umfänglich erläutert wurden. Anschließend erfolgte im Mai ein Abstimmungstermin mit den Nachbarkommunen. Das ist dann alles in die Priorisierung der drei Gebiete Nord, Süd und Ost eingeflossen. Den Süden priorisierten wir beispielsweise nur an zweiter Stelle in der Hoffnung, dass man uns die schöne Aussicht dort nicht mit Windenergieanlagen zubauen wird.

Wie kam die Firma Schöller SI ins Boot, Herr Weber?

Zu zwei nicht öffentlichen Vorstellungsrunden im Sommer haben wir sämtliche Interessenten eingeladen, die sich bis dahin initiativ beworben hatten, auf unserer Gemarkung die Windenergieerzeugung zu entwickeln. Diese stellten sich vor und der Gemeinderat beschloss, mit welchem Bewerber wir in Verhandlungen treten ‐ mit Schöller SI. Diese Entscheidung haben wir im öffentlichen Teil bekannt gegeben. In derselben Sitzung haben wir die drei Suchräume definiert, um sie an den Regionalverband zu melden. Das waren aber zwei komplett voneinander unabhängige Vorgänge. Und dann hatten wir auch noch eine öffentliche Informationsfahrt zum Windpark Nattheim sowie unseren Infoabend zu dem Thema mit sehr vielen interessierten Bürgern.

An diesem Abend sollen kritische Fragen aussortiert worden sein, lautet ein Vorwurf ...

Alle eingereichten Fragen und die Antworten darauf finden sich in Kürze auf unserer Homepage unter „Projekte“.

Was ist die Rolle ihres Unternehmens, Herr Schöller?

Wir entwickeln Projekte, seit 40 Jahren im Immobilienbereich und seit 15 Jahren auch im Bereich der erneuerbaren Energien ‐ immer nach dem selben Prinzip: Die Wertschöpfung der Projekte bleibt in der Gemeinde und in der Region. Wir sind in mehreren Gemeinden tätig und ich muss sagen, dass Heroldstatt es genau richtig macht, indem es sich schon sehr früh einen Partner zum Windenergieausbau ins Boot geholt hat.

Sie schließen bereits Pachtverträge auf dem Gebiet der Gemeinde ab?

Ja, das machen wir. Bei den ersten abgeschlossenen Verträgen waren die Potenzialgebiete noch nicht bekannt, bei den späteren wurden diese Gebiete natürlich mitaufgenommen. Diese haben wir bewusst großflächig gefasst, das gibt uns freiere Hand für die Gestaltung des Ausbaus und es werden möglichst viele Eigentümer miteinbezogen. Denn es ist derzeit noch unklar, wie sich die Suchgebiete für den Windkraftausbau im Bereich der Gemeinde Heroldstatt letztendlich entwickeln werden. Das weiß noch nicht einmal der planende Regionalverband. Es kann sich noch viel ändern.

Herr Schöller, wie versuchen Sie den Unwägbarkeiten zu begegnen?

Mit einer Poollösung: Wir fassen die Gebiete im Norden und Süden in einem Pool zusammen ‐ überwiegend handelt es sich um private Flächen, nur rund ein Fünftel gehört der Gemeinde. Das heißt, wir pachten Flächen und wenn dann beispielsweise im Norden mehr Anlagen gebaut werden können als im Süden, profitieren trotzdem auch die Verpächter im Süden. Gleichzeitig gibt es einen weiteren Pool im Osten. Dort hat die Gemeinde rund zwei Drittel der Flächen gegenüber einem Drittel in privater Hand.

Diese Lösung mit zwei Pools ist einigen in Heroldstatt sauer aufgestoßen. Sie werfen der Gemeinde vor, sie wolle sich durch den als sehr aussichtsreich eingeschätzten „Ost-Pool“ finanziell sanieren ‐ auf Kosten der Grundbesitzer im Süden und Norden, deren Gebiete quasi als B-Ware gehandelt würden. Was sagen Sie dazu, Herr Schöller?

Wir beraten alle unsere Gemeinden nach demselben Prinzip: Wo liegt der maximale Vorteil für die Gemeinde? Dort, wo der Gemeinde 67 Prozent der Flächen gehören, soll auch ein entsprechender Anteil des Geldes in ihre Gemeindekasse fließen. Die Gemeinde ist schließlich für alle Bürgerinnen und Bürger da, nicht nur für die Grundbesitzer. Sie stellt beispielsweise Kinderbetreuungsplätze oder ein Abwassersystem zur Verfügung. Das kostet alles Geld. Umgekehrt wäre es ja so, dass die Gemeinde die Grundbesitzer gegenüber allen anderen Einwohnern bevorteilen würde.

Herr Weber, was sagen Sie dazu?

Das beste wäre natürlich, wenn wir allen Ansprüchen gerecht werden könnten. Mir liegt der soziale Frieden sehr am Herzen. Um genau diesen sozialen Frieden zu wahren, hat sich der Gemeinderat für die Zusammenarbeit mit Schöller SI entschieden. Wer ist schließlich Gemeinde? Das sind wir doch alle! Und als Bürgermeister muss ich auch für alle in der Gemeinde einstehen. Wir müssen das Thema erneuerbare Energien konstruktiv angehen. Denn sonst laufen wir Gefahr, dass entweder die Landschaft unkontrolliert verspargelt wird oder dass dann gar nichts kommt.

Es gibt den Vorwurf, dem Gemeinderat sei eine Lösung mit nur einem Pool präsentiert worden ...

Diesen Vorwurf kann ich nicht nachvollziehen. Gerne sage ich Ihnen, wie wir zu diesen Entscheidungen gekommen sind: In unserer Septembersitzung wurde der Pachtvertrag für die Gemeindeflächen mit Schöller verhandelt. Zehn von elf Ratsmitgliedern haben sich dafür ausgesprochen. Weitere Beschlüsse gibt es seither keine. Insofern ist der Vorwurf, da wäre eine Gemeinderatsentscheidung umgeworfen worden, völlig haltlos.

Aber die Gemeinde wird vermutlich auch von der Windenergie finanziell profitieren, oder Herr Docimo?

Die Gemeinde hat hier grundsätzlich zwei gesetzliche Verpflichtungen zu beachten: Zum einen ist sie dem Gemeinwohl unterworfen. Hier gilt es also das Gesamtinteresse einer Gesellschaft im Blick zu haben und gegen Einzel-/Gruppeninteressen zu vertreten. Zum anderen ergibt sich eine Pflicht zur Einnahmenbeschaffung die ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Verpachtung von eigenen Flächen würde mit geringem Aufwand dieses Ziel erfüllen. Mit der von Herrn Schöller erläuterten Poollösung bedienen wir beide Grundsätze und tragen so zur gesellschaftlichen Befriedung bei. Und gleichzeitig profitiert die Gesamtheit von den Pachterträgen der Gemeinde.

Herr Weber, was meinen Sie?

Eine der großen Herausforderungen der heutigen Zeit ist unter anderem der Klimawandel. Dem müssen auch wir uns stellen. Hier die beste Lösungen für die Gemeinde zu finden ist unsere Aufgabe. Und ich denke, das haben wir mit den Beschlüssen des Gemeinderats auf den Weg gebracht.