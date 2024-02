Claus Schrag stellt im Haus des Landkreises aus

Der Heroldstatter Kunstmaler Claus Schrag freut sich sehr. Denn eine große Auswahl seiner Bilder ziert nun die Wände im Haus des Landkreises in Ulm. Die Ausstellung der über 60 Werke unter dem Titel „Abhängig“ ist noch bis zum 22. März zu besichtigen.

Der Eintritt ins Landratsamt des Alb-Donau-Kreises ist kostenlos und während den Öffnungszeiten möglich. Der Stellvertretende Landrat Markus Möller bescheinigt Claus Schrag eine „facettenreiche Spannbreite des Schaffens“, schließlich habe der Heroldstatter Kunstmaler unter anderem auch „Kaffeerelle“, also Aquarelle mit Kaffee, geschaffen.

Die freischaffende Künstlerin Regine Autenrieth erklärt, dass der gelernte Buchbinder Claus Schrag nicht nur Wandbilder, sondern auch Bühnenbilder, Bücher, Comics oder auch CD-Covers geschaffen hat und sich keiner bestimmten Stilepoche zuordnen lasse. Sie sagt: „Der Ideenreichtum des Claus Schrag lässt einen staunen.“ Die Schau „Abhängig“ sei sicherlich eine der spannendsten künstlerischen Serien, bei der man die Abhängigkeit nicht unbedingt nur negativ konnotiert sehen brauche.

Schrag lässt sich bewusst vor seinem Werk „Musik in Farbe“ ablichten. Er erklärt: „Das ist ein ganz besonderes Bild, eines aus der ersten Serie, in der ich alte Bilder übermalt habe, wogegen ich mich stets sträubte.“ Aber: „Es ist noch ein klitzekleines Stück des Vorgängers zu erkennen. Das habe ich aus Respekt vor dem alten Bild im neuen Werke behalten.“ Natürlich hat Schrag beim Schaffen von „Musik in Farbe“ auch ganz viel Musik gehört, aber auch Kaffee getrunken, wie er einräumt.