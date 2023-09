Betreuung an der Grundschule wird teurer

Vom kommenden Jahr an müssen Eltern in Heroldstatt für ihre Jungs und Mädchen im Kinderhaus und für die Betreuung an der Grundschule tiefer in die Tasche greifen. Im Schnitt beträgt die Teuerungsrate knapp neun Prozent. Das hat der Gemeinderat am vergangenen Montagabend beschlossen.

Auch mit dieser neuerlichen Anpassung der Elternbeiträge im Kindergartenbereich werde man den von kirchlichen und kommunalen Spitzenverbänden empfohlenen Deckungsgrad der Kosten in Höhe von 20 Prozent nicht erreichen. Darüber informierte Kämmerin Annemarie Weeger, die die entsprechenden Zahlen präsentierte. Mit den Elternbeiträgen würden nur 17,7 Prozent der Aufwendungen gedeckt.

Obwohl das Land rund 572.000 Euro und die Katholische Kirche fast 14.000 Euro vergangenes Jahr für das Kinderhaus als Zuschüsse überwiesen haben, musste 2022 die Heroldstatter Verwaltung für die seinerzeit fast 150 zu betreuenden Jungs und Mädchen knapp 450.000 Euro zuschießen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Anhand einiger Beispiele zeigte die Kämmerin, wie viel Euro die Erhöhung von Januar 2024 an ausmacht. Wer sein Kind in den Regelkindergarten mit 30 Stunden Betreuung pro Woche schickt, bezahlt in Zukunft anstatt 127 Euro nun 138 Euro, also elf Euro mehr. Die Ganztagesbetreuung (50 Stunden) schlägt mit 294,50 Euro zu Buche. Aktuell sind noch 271 Euro zu bezahlen.

Für die Jungs und Mädchen unter drei Jahren, die einen Platz in der Kindergrippe haben, muss prozentual noch etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden. Bei der betreuten Spielgruppe 1 (12 Stunden) sind anstatt 150,50 Euro im neuen Jahr 163 Euro fällig, bei der Kleinkindgruppe „Verlängerter Vormittag, 35 Stunden“ kostet die Betreuung in Zukunft 476 Euro. Aktuell sind noch 438,50 Euro zu bezahlen.

Für Kinder, die die Kernzeit-, die Nachmittags- oder die Ganztagesbetreuung an der Grundschule in Anspruch nehmen, müssen die Eltern von Januar an ebenfalls mehr bezahlen. Die Vormittagsbetreuung (7 Uhr bis 8.50 Uhr) kostet dann anstatt 30 Euro 33 Euro und die Mittagsbetreuung (11.20 Uhr bis 13 Uhr) 30 Euro anstatt 28 Euro, die Nachmittagsbetreuung (13 Uhr bis 16.30 Uhr) 63 Euro anstatt 58 Euro.

Für die Ganztagesbetreuung müssen Erziehungsberechtigte von 2024 an 126 Euro bezahlen. Aktuell sind noch 116 Euro fällig. Kämmerin Weeger fügte an, dass die Verwaltung nach Abzug der Elternbeiträge pro Jahr noch knapp 45.000 Euro zuschieße, um die Betreuung finanzieren zu können. Der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge betrage gerade mal 21 Prozent.

Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Das Verpflegungsgeld in Höhe von 4,30 Euro pro Tag, das bei der Ganztagesbetreuung an der Schule und im Kindergarten anfällt, wird nicht erhöht.