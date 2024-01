Beim Neujahrsempfang hagelt es Ehrungen

Nicht alltägliche Ehrungen standen während des Neujahrsempfangs in Heroldstatt am Sonntagmorgen auf dem Programm. Sowohl verdiente Sportler als auch langjährige Blutspender erhielten ihre Auszeichnungen von den beiden stellvertretenden Bürgermeistern in der Berghalle.

Die Jüngste, die auf die Bühne durfte, war die zehnjährige Tennisspielerin Alea Barth, die laut Werner Knehr „2023 nur erste Plätze erzielte“. So zum Beispiel bei den süddeutschen Meisterschaften in der Altersklasse U9 in Nürnberg und in Stuttgart beim Porsche Tennis-Mini-Cup. In der Landeshauptstadt waren die 16 besten Spielerinnen aus Baden-Württemberg bis neun Jahre am Start, ergänze der Laudator. Auch sprach er den ersten Platz bei den Bezirksmeisterschaften in der Altersklasse U10 an.

Für Pokale und Medaillen, die er in den letzten Jahren erhalten hat, wurde Schütze Wolfram Siegle geehrt. Es waren insgesamt 24 nationale Titel und einige Podiumsplatzierungen, die er auf sich verbuchen konnte. Bereits vor vier Jahren war aus zeitlichen und privaten Gründen der Rückzug auf die Landesebene erfolgt, informierte Knehr. 2022 hat Siegle drei Landesmeistertitel, zwei Silber- und eine Bronzemedaille, gewonnen.

Gar einen Weltmeistertitel im Team-Jumping holte Hundefreundin Katinka Gregor nach Heroldstatt. Ihre Bordercollies „Northern Lights Samu“ und „Eagle Eyes“ waren bei den Junior Open Agility World Championships in England äußerst erfolgreich im Parcours unterwegs.

„Das ausdauernde Üben und Trainieren haben sich mit eurem persönlichen Erfolg ausgezahlt. Ihr habt die Bestätigung erhalten“, lobte der stellvertretende Bürgermeister und Ehrenvorsitzende des Sportclubs Heroldstatt, Werner Knehr, unter Beifall der mehr als 200 Gäste.

Kollege Michael Keirat übernahm, zusammen mit Karin Held, der Bereitschaftsleiterin des DRK Ortsvereins Laichingen, die Ehrung für langjährige Blutspender. „Sie leisten damit auf ganz unspektakuläre Arte und Weise Hilfe, die durch nichts anderes ersetzt werden kann“, lobte der zweite stellvertretende Schultes. Diese Hilfe, die Ärzten ermögliche, Leben zu retten, vollziehe sich im Stillen. Die Spender wüssten nicht, wem sie letztendlich geholfen haben.

Sage und schreibe 125 Mal ging Hermann Oßwald bereits zum Aderlass. Eine Ehrung, die äußerst selten vorkomme, informierte Keirat. Dass jemand 100 Mal zum Blutspenden kam, sei ebenfalls nicht selbstverständlich. Gemeint waren Rolf Knehr und Elke Oßwald.

Auf stolze 75 Spenden kann Joachim Barth verweisen, 50 Mal waren Doris Mühle und Walter Schmutz im Dienst der guten Sache unterwegs. Halb so oft gingen Beatrice Leyhr und Tobias Schmid zum Blutspenden. Rotwein zur Blutauffrischung, Urkunde und Anstecknadel gab es auch für Franziska Hettrich, die inzwischen zehn Mal beim Aderlass war.